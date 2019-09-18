Зе-легалайз: поддерживают ли "слуги народа" легализацию проституции, игорного бизнеса и каннабиса

Вот, что из этого получилось.

"В отношении этого (легализации проституции - ред.) у меня - абсолютное нет. Вчера с коллегами об этом говорил, меня спрашивали, как ты относишься к легализации, я говорю медицинский каннабис - да, чисто медицинский, под большим контролем, потому что это нужно для тех, кто имеет большую физическую боль. И это действительно помогает, я знаю это по отдельным людям. Что касается казино, то в цивилизованном формате - да. Все мелкое забрать, точно из маленьких городов все забрать, такие "космолохотроны". Проституция - однозначно нет, я могу об этом долго говорить... Это очень плохо энергетически, кармически... Я этими вопросами занимаюсь, интересуюсь, изучаю лет 7-8 примерно", - сказал народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.

"Я могу сказать вам только свою собственную позицию: я не за то, чтобы легализовать (проституцию - ред.), но за то, чтобы ее декриминализировать - это немножко разные вещи. Декриминализацию я поддерживаю, легализации я пока не поддерживаю. (Легализацию марихуаны - ред.) я тоже не поддерживаю. Я считаю, что это может быть декриминализировано или легализовано в медицинских целях. (Игровой бизнес - ред.), я считаю, нужно легализовать, потому что это очень много прибыли в государственный бюджет. Он сейчас существует, даже в моем родном городе, я знаю все "точки" вокруг своего дома. И там очень много игровых залов, и игроки. Почему эти деньги идут не в бюджет страны, а кому-то в карман? Это же не правильно", - считает народный депутат из фракции "Слуга народа" Сергей Штепа.

Но есть и такие, кто поддерживает легализацию проституции.

"Я поддержу. Мы должны понимать, что некоторые вещи у нас все равно есть, но они вне легального русла, на мой взгляд, легализация этого будет способствовать наполнению бюджета. Что касается медицинской марихуаны - это мировая практика, которая помогает, у нас есть большое количество больных, которым она может быть полезна. Также это наполнение бюджета, как мы это видим в Канаде. Поэтому, на мой взгляд, если мы продуцируем либеральную повестку дня, то, конечно, стоит это делать, но постепенно, потому что мы понимаем, что есть реакция общества. В чем проблема любых радикальных изменений? В том, что они плохо прокоммуницированы, надо тщательно проводить публичные обсуждения, особенно, если это может касаться легализации проституции", - сказал нардеп Виталий Безгин.

И кажется, таких, как нардеп Безгин, немного.

"Нет, ну зачем нам нужно такое нашей стране (легализация проституции - ред.). Я считаю, что у нас культурная нация и должна развиваться культура", - сказала нардеп Татьяна Рябуха.

"Возможно, нужно подумать на эту тему (легализации каннабиса - ред.), потому что я еще не думала на эту тему. Но если это будет использоваться в лекарственных целях, то да", - сказала Татьяна Рябуха и добавила, что она против легализации игорного бизнеса.

Кстати, Президент Украины Владимир Зеленский выступает за легализацию казино.

И среди женщин-нардепов из фракции "Слуга народа" есть и настоящие либертарианки.

"Я, и как член фракции, и как гражданин Украины, и как женщина, у которой много социальных ролей, поддерживаю все, что нельзя запретить и искоренить. Есть такая поговорка: что нельзя запретить, то надо возглавить. Употребление наркотических веществ, легализация сексуального бизнеса - это проблема не только женщин, не только женщины поставляют эти услуги. Это и медицинский каннабис, это и однополые отношения, я считаю, что это выбор гражданина, и он имеет право реализовать свой выбор. Государство должно контролировать, регулировать, но не принимать решение вместо украинцев", - считает нардеп Лада Булах.

Но не все готовы однозначно ответить "да" всем свободам. Так, нардеп Александр Горенюк не готов комментировать вопрос легализации проституции, но, скорее, он все же за ее узаконивание.

"Интересный вопрос с игровым бизнесом, потому что игровой бизнес сейчас затмил большинство фасадов в исторических центрах и спальных районах, и я считаю, что нужно смотреть на эту проблему, формирующую бедность в стране, поскольку в социологии есть такое понятие, как "догоняя бедность". Это, например, когда люди видят у кого-то IPhone, а затем сдают вещи, продают, что могут, идут в казино, или к азартным играм с целью выиграть что-то, но на то они азартные игры, чтобы никто ничего не выиграл. Это математически спроектировано в этих системах. Поэтому частично нужно легализовать, но только за пределами населенных пунктов", - считает Александр Горенюк.

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Услышать мнение всех сторон в вопросе легализации проституции предлагает нардеп Николай Стефанчук.

"Вопрос с легализацией проституции должен быть высказан на общественных обсуждениях. И только после того, как будут общественные обсуждения, мы услышим мнение всех сторон, мы будем принимать решение", - сказал Николай Стефанчук.

Вопрос легализации каннабиса также стоит обсудить с обществом, считает он.

"Легализация марихуаны не означает, что мы должны открыть "кофешопы", как в Амстердаме, это должно быть исключительно в медицинских целях. Аналогично как у нас есть,.. грубо назовем это легализация опиатов, они официально производятся, официально применяются в медицине. Легализация морфина. Морфий у нас официально производится и официально применяется. Но почему-то шума вокруг используемых наркотических средств у нас официально нет. На сегодня у нас есть полный запрет использования марихуаны, поэтому мы должны предложить на обсуждение обществу эту позицию. Если общество скажет, что это допустимо в медицинских целях, мы будем обсуждать это. Если общество скажет, что в медицинских целях это не допустимо, тогда не допустимо. Но в любом случае свободного оборота наркотиков у нас не будет. Аналогичная позиция относительно игрового бизнеса. Только после открытых общественных обсуждений", - сказал Николай Стефанчук.

Также корреспондент УНН спросил у народных избранников, пользуются ли они общественным транспортом и планируют ли просить предусмотренную законом компенсацию за это. Ответы на видео.