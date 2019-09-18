Зе-легалайз: чи підтримують "слуги народу" легалізацію проституції, грального бізнесу та канабісу

ukru
04:30 • 4962 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 98768 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 144512 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 134148 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 199489 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 153756 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 179787 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 168188 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130511 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173479 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
0.6 м/с
73 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

21 березня, 19:01 • 37972 перегляди
Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

21 березня, 19:18 • 32879 перегляди
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

00:15 • 41257 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 20848 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 25840 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 133246 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 199503 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 179796 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 168194 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 136958 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 98808 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 100643 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 68733 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 124438 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 115253 перегляди
Актуальне
Зе-легалайз: чи підтримують "слуги народу" легалізацію проституції, грального бізнесу та канабісу

Зе-легалайз: чи підтримують "слуги народу" легалізацію проституції, грального бізнесу та канабісу

Київ • УНН

 • 31047 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Під час виборчої кампанії деякі представники партії "Слуга народу" заявляли, що в основі партійної ідеології лежить лібертаріанство. УНН вирішив поцікавитися, чи підтримують нардепи з фракції "Слуга народу" легалізацію проституції та маріхуани, що є логічним кроком для прихильників лібертарних напрямів.

Ось, що з цього вийшло.

"Відносно цього (легалізації проституції - ред.) у мене - абсолютне ні. Вчора з колегами про це спілкувався, мене запитували, як ти ставишся до легалізації, я кажу медичний канабіс - так, чисто медичний, під великим контролем, тому що це потрібно для тих, хто має велику фізичну біль. І це справді допомагає, я знаю це по окремих людях. Що стосується казино, то в цивілізованому форматі - так. Усе дрібне позабирати, точно з маленьких міст все позабирати, такі "космолохотрони". Проституція - однозначно ні, я можу про це довго говорити… Це дуже погано енергетично, кармічно… я цими питаннями займаюся, цікавлюся, вивчаю років 7-8 приблизно", - сказав народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук.

"Я можу сказати вам лише свою власну позицію: я не за те, щоб легалізувати (проституцію – ред.), але за те, щоб її декриміналізувати – це трошки різні речі. Декриміналізацію я підтримую, легалізацію я поки що не підтримую. (Легалізацію марихуани – ред.) я теж не підтримую. Я вважаю, що це може бути декриміналізовано або легалізовано у медичних цілях. (Ігровий бізнес – ред.), я вважаю, потрібно легалізувати, тому що це дуже багато прибутків до державного бюджету. Він зараз існує, навіть у моєму рідному місті, я знаю всі "точки" навколо свого дому. І там дуже багато ігрових залів, і гравці. Чому ці гроші йдуть не в бюджет країни, а комусь до кишені? Це ж не правильно", - вважає народний депутат з фракції "Слуга народу" Сергій Штепа.

Але є й такі, хто підтримує легалізацію проституції.

"Я підтримаю. Ми маємо розуміти, що деякі речі у нас все одно існують, але вони зараз поза легального русла, на мій погляд, легалізація цього буде сприяти наповненню бюджету. Що стосується медичної марихуани - то це світова практика, яка допомагає, у нас є велика кількість хворих, яким вона може бути корисна. Також це наповнення бюджету, як ми це бачимо в Канаді. Тому, на мій погляд, якщо ми продукуємо ліберальний порядок денний, то, звісно, варто це робити, але поступово, тому що ми розуміємо, що є реакція суспільства. У чому проблема будь-яких радикальних змін? У тому, що вони погано прокомуніковані, треба ретельно проводити публічні обговорення, особливо, якщо це може стосуватися легалізації проституції", - сказав нардеп Віталій Безгін.

Та здається, таких, як нардеп Безгін, небагато.

"Ні, ну навіщо нам потрібно таке нашій країні (легалізація проституції – ред.). Я вважаю, що у нас культурна нація і повинна розвиватися культура", - сказала нардеп Тетяна Рябуха.

"Можливо, потрібно подумати на цю тему (легалізації канабісу – ред.), тому що я ще не розмірковувала на цю тему. Але якщо це буде використовуватися в лікарських цілях, то так", - сказала Тетяна Рябуха та додала, що вона проти легалізації грального бізнесу.

До речі, Президент України Володимир Зеленський виступає за легалізацію казино.

Та серед жінок-нардепів з фракції "Слуга народу" є і справжні лібертаріанки.

"Я, і як член фракції, і як громадянин України, і як жінка, в якої багато соціальних ролей, підтримую все, що не можна заборонити та викорінити. Є така приказка: що не можна заборонити, то треба очолити. Вживання наркотичних речовин, легалізація сексуального бізнесу - це проблема не тільки жінок, не тільки жінки постачають ці послуги. Це і медичний канабіс, це і одностатеві відносини, я вважаю, що це вибір громадянина, і він має право реалізувати свій вибір. Держава повинна контролювати, регулювати, але не приймати рішення за українця", - вважає нардеп Лада Булах.

Та не всі готові однозначно відповісти "так" усім свободам. Так, нардеп Олександр Горенюк не готовий коментувати питання легалізації проституції, але, скоріше, він все ж за її узаконення.

"Цікаве питання з ігровим бізнесом, бо ігровий бізнес наразі затьмарив більшість фасадів в історичних центрах та спальних районах, і я вважаю, що потрібно дивитися на цю проблему, яка формує бідність у країні, оскільки в соціології є таке поняття, як "наздоганяючи бідність". Це, наприклад, коли люди бачать у когось IPhone, а потім здають речі, продають, що можуть, йдуть до казино, або до азартних ігор з метою виграти щось, але на то вони азартні ігри, щоб ніхто нічого не виграв. Це математично спроектовано в цих системах. Тому частково потрібно легалізувати, але лише за межами населених пунктів", - вважає Олександр Горенюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Слуги народу" не знайомі з творчістю Олега Сенцова

Почути думку усіх сторін у питанні легалізації проституції пропонує нардеп Микола Стефанчук.

"Питання з легалізацією проституції має бути висловлено на громадських обговореннях. І виключно після того, як будуть громадські обговорення, ми почуємо думку усіх сторін, ми будемо приймати рішення", - сказав Микола Стефанчук.

Питання легалізації канабісу також варто обговорити з суспільством, вважає він.

"Легалізація марихуани не означає, що ми маємо відкрити "кофешопи", як в Амстердамі, це має бути виключно з медичною метою. Аналогічно як у нас є,.. грубо назвемо це легалізація опіатів, вони офіційно виробляються, офіційно застосовуються в медицині. Легалізація морфіну. Морфій у нас офіційно виробляється і офіційно застосовується. Але чомусь шуму навколо наркотичних засобів, які використовуються, у нас офіційно немає. На сьогодні у нас є повна заборона використання марихуани, тому ми повинні запропонувати на обговорення суспільству цю позицію. Якщо суспільство скаже, що це допустимо в медичних цілях, ми будемо обговорювати це. Якщо суспільство скаже, що в медичних цілях це не допустимо, тоді не допустимо. Але в будь-якому випадку вільного обігу наркотиків в нас не буде. Аналогічна позиція стосовно ігрового бізнесу. Тільки після відкритих громадських обговорень", - сказав Микола Стефанчук.

Також кореспондент УНН запитав у народних обранців, чи користуються вони громадським транспортом та чи планують просити компенсацію за це, яка передбачена законом. Відповіді у відео.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,251.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,986.04