Зе-легалайз: чи підтримують "слуги народу" легалізацію проституції, грального бізнесу та канабісу

Ось, що з цього вийшло.

"Відносно цього (легалізації проституції - ред.) у мене - абсолютне ні. Вчора з колегами про це спілкувався, мене запитували, як ти ставишся до легалізації, я кажу медичний канабіс - так, чисто медичний, під великим контролем, тому що це потрібно для тих, хто має велику фізичну біль. І це справді допомагає, я знаю це по окремих людях. Що стосується казино, то в цивілізованому форматі - так. Усе дрібне позабирати, точно з маленьких міст все позабирати, такі "космолохотрони". Проституція - однозначно ні, я можу про це довго говорити… Це дуже погано енергетично, кармічно… я цими питаннями займаюся, цікавлюся, вивчаю років 7-8 приблизно", - сказав народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук.

"Я можу сказати вам лише свою власну позицію: я не за те, щоб легалізувати (проституцію – ред.), але за те, щоб її декриміналізувати – це трошки різні речі. Декриміналізацію я підтримую, легалізацію я поки що не підтримую. (Легалізацію марихуани – ред.) я теж не підтримую. Я вважаю, що це може бути декриміналізовано або легалізовано у медичних цілях. (Ігровий бізнес – ред.), я вважаю, потрібно легалізувати, тому що це дуже багато прибутків до державного бюджету. Він зараз існує, навіть у моєму рідному місті, я знаю всі "точки" навколо свого дому. І там дуже багато ігрових залів, і гравці. Чому ці гроші йдуть не в бюджет країни, а комусь до кишені? Це ж не правильно", - вважає народний депутат з фракції "Слуга народу" Сергій Штепа.

Але є й такі, хто підтримує легалізацію проституції.

"Я підтримаю. Ми маємо розуміти, що деякі речі у нас все одно існують, але вони зараз поза легального русла, на мій погляд, легалізація цього буде сприяти наповненню бюджету. Що стосується медичної марихуани - то це світова практика, яка допомагає, у нас є велика кількість хворих, яким вона може бути корисна. Також це наповнення бюджету, як ми це бачимо в Канаді. Тому, на мій погляд, якщо ми продукуємо ліберальний порядок денний, то, звісно, варто це робити, але поступово, тому що ми розуміємо, що є реакція суспільства. У чому проблема будь-яких радикальних змін? У тому, що вони погано прокомуніковані, треба ретельно проводити публічні обговорення, особливо, якщо це може стосуватися легалізації проституції", - сказав нардеп Віталій Безгін.

Та здається, таких, як нардеп Безгін, небагато.

"Ні, ну навіщо нам потрібно таке нашій країні (легалізація проституції – ред.). Я вважаю, що у нас культурна нація і повинна розвиватися культура", - сказала нардеп Тетяна Рябуха.

"Можливо, потрібно подумати на цю тему (легалізації канабісу – ред.), тому що я ще не розмірковувала на цю тему. Але якщо це буде використовуватися в лікарських цілях, то так", - сказала Тетяна Рябуха та додала, що вона проти легалізації грального бізнесу.

До речі, Президент України Володимир Зеленський виступає за легалізацію казино.

Та серед жінок-нардепів з фракції "Слуга народу" є і справжні лібертаріанки.

"Я, і як член фракції, і як громадянин України, і як жінка, в якої багато соціальних ролей, підтримую все, що не можна заборонити та викорінити. Є така приказка: що не можна заборонити, то треба очолити. Вживання наркотичних речовин, легалізація сексуального бізнесу - це проблема не тільки жінок, не тільки жінки постачають ці послуги. Це і медичний канабіс, це і одностатеві відносини, я вважаю, що це вибір громадянина, і він має право реалізувати свій вибір. Держава повинна контролювати, регулювати, але не приймати рішення за українця", - вважає нардеп Лада Булах.

Та не всі готові однозначно відповісти "так" усім свободам. Так, нардеп Олександр Горенюк не готовий коментувати питання легалізації проституції, але, скоріше, він все ж за її узаконення.

"Цікаве питання з ігровим бізнесом, бо ігровий бізнес наразі затьмарив більшість фасадів в історичних центрах та спальних районах, і я вважаю, що потрібно дивитися на цю проблему, яка формує бідність у країні, оскільки в соціології є таке поняття, як "наздоганяючи бідність". Це, наприклад, коли люди бачать у когось IPhone, а потім здають речі, продають, що можуть, йдуть до казино, або до азартних ігор з метою виграти щось, але на то вони азартні ігри, щоб ніхто нічого не виграв. Це математично спроектовано в цих системах. Тому частково потрібно легалізувати, але лише за межами населених пунктів", - вважає Олександр Горенюк.

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Почути думку усіх сторін у питанні легалізації проституції пропонує нардеп Микола Стефанчук.

"Питання з легалізацією проституції має бути висловлено на громадських обговореннях. І виключно після того, як будуть громадські обговорення, ми почуємо думку усіх сторін, ми будемо приймати рішення", - сказав Микола Стефанчук.

Питання легалізації канабісу також варто обговорити з суспільством, вважає він.

"Легалізація марихуани не означає, що ми маємо відкрити "кофешопи", як в Амстердамі, це має бути виключно з медичною метою. Аналогічно як у нас є,.. грубо назвемо це легалізація опіатів, вони офіційно виробляються, офіційно застосовуються в медицині. Легалізація морфіну. Морфій у нас офіційно виробляється і офіційно застосовується. Але чомусь шуму навколо наркотичних засобів, які використовуються, у нас офіційно немає. На сьогодні у нас є повна заборона використання марихуани, тому ми повинні запропонувати на обговорення суспільству цю позицію. Якщо суспільство скаже, що це допустимо в медичних цілях, ми будемо обговорювати це. Якщо суспільство скаже, що в медичних цілях це не допустимо, тоді не допустимо. Але в будь-якому випадку вільного обігу наркотиків в нас не буде. Аналогічна позиція стосовно ігрового бізнесу. Тільки після відкритих громадських обговорень", - сказав Микола Стефанчук.

Також кореспондент УНН запитав у народних обранців, чи користуються вони громадським транспортом та чи планують просити компенсацію за це, яка передбачена законом. Відповіді у відео.