Заявления Джонсона о возможных "инновациях" в пакете помощи Украине: как отреагировал Белый дом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  91836 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  100146 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  104007 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  137201 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  105188 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  227794 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192318 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191418 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  419466 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140306 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

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27 марта 2024, 10:45  •  392612 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  746528 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  690616 просмотра

Заявления Джонсона о возможных "инновациях" в пакете помощи Украине: как отреагировал Белый дом

Белый дом ожидает, что Палата представителей одобрит пакет помощи Байдена для Украины без существенных изменений, несмотря на то, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон указал на потенциальные "нововведения", такие как конфискация российских активов, предоставление помощи в виде кредитов и увеличение экспорта американских энергоносителей.

Война •   •  12895 просмотра
Заявления Джонсона о возможных "инновациях" в пакете помощи Украине: как отреагировал Белый дом

Вилкул о вечерней атаке на Кривой Рог: травмирована 42-летняя женщина

42-летняя женщина получила ранения, а также было разбито несколько окон во время вечернего вражеского ракетного обстрела Кривого Рога.

Война •   •  13160 просмотра
Вилкул о вечерней атаке на Кривой Рог: травмирована 42-летняя женщина

Незаконное получение 613 тыс. грн компенсации за жилье: досудебное расследование в отношении экс-нардепа Барвиненко завершено

Бывшего народного депутата подозревают в незаконном получении 613 000 гривен компенсации за аренду квартиры в Киеве, которой он фактически не пользовался.

Криминал и ЧП •   •  11594 просмотра
Незаконное получение 613 тыс. грн компенсации за жилье: досудебное расследование в отношении экс-нардепа Барвиненко завершено

Жителей Крыма, которые сталкиваются с незаконным призывом в армию рф призывают сообщать об этих случаях Украине

Жителей оккупированного Крыма, которых собираются призвать в российскую армию, призывают сообщать о таких случаях в Украину, поскольку это является военным преступлением и нарушает международное право.

Война •   •  14535 просмотра
Жителей Крыма, которые сталкиваются с незаконным призывом в армию рф призывают сообщать об этих случаях Украине

В рф думают снять с "Талибана" статус террористической организации. У лаврова уже "прорабатывают вопрос"

россия рассматривает возможность исключения Талибана из списка террористических организаций, но окончательное решение должно быть принято высшим политическим руководством страны.

Новости Мира •   •  12032 просмотра
В рф думают снять с "Талибана" статус террористической организации. У лаврова уже "прорабатывают вопрос"

В Винницкой области двое подростков упали с 10-метровой высоты в недействующем карьере, один - погиб

В Винницкой области двое подростков упали с высоты 10 метров в недействующем гранитном карьере, в результате чего один из них погиб.

Криминал и ЧП •   •  13155 просмотра
В Винницкой области двое подростков упали с 10-метровой высоты в недействующем карьере, один - погиб

В Хмельницкой области взрывотехники обезвредили полутонную боеголовку сбитой ракеты "Искандер"

Полицейские взрывотехники обезвредили почти полтонны взрывчатки из неразорвавшейся боеголовки ракеты "Искандер М", упавшей вблизи села в Шепетовском районе Хмельницкой области.

Война •   •  15517 просмотра
В Хмельницкой области взрывотехники обезвредили полутонную боеголовку сбитой ракеты "Искандер"

Восстановление справедливости для Украины: Кулеба завтра посетит Гаагу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Гаагу, где примет участие в министерской конференции по вопросам восстановления справедливости в Украине и обсудит вопрос создания Специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины.

Война •   •  18512 просмотра
Восстановление справедливости для Украины: Кулеба завтра посетит Гаагу

Харьковщина: прокуратура показала село Куриловцы после российского обстрела

Российские оккупанты около 15:00 обстреляли из артиллерии село Куриловка Купянского района Харьковской области, повредив частные дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  16590 просмотра
Харьковщина: прокуратура показала село Куриловцы после российского обстрела

Взрыв прогремел в Кривом Роге - СМИ

В Кривом Роге слышали взрыв. Ранее в Воздушных силах сообщили о скоростной цели в направлении города.

Война •   •  17940 просмотра
Взрыв прогремел в Кривом Роге - СМИ