Заявления Джонсона о возможных "инновациях" в пакете помощи Украине: как отреагировал Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась вдаваться в детали относительно "гипотетической" возможности того, что Конгресс утвердит другой вариант законопроекта по помощи Украине, а не тот, который подал в американский парламент президент США Джо Байден почти полгода назад, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Законопроект Байдена был одобрен Сенатом, однако другая палата американского парламента - Палата представителей - еще не вынесла его на голосование.

Жан-Пьер на брифинге для прессы в понедельник поделилась ожиданиями Белого дома, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон вынесет на голосование законопроект поданный Байденом.

"Мы убеждены, что спикер вынесет на голосование законопроект о дополнительном финансировании приоритетов нацбезопасности. Очевидно, это включает и Украину, и гуманитарную помощь, помощь Израилю, Индо-Тихоокеанскому региону. Мы считаем, что он (законопроект) будет иметь поддержку большинства от обеих партий в зале Палаты представителей".

"Это все, что он должен сделать", - сказала Жан-Пьер о Джонсоне и подчеркнула, что этот законопроект уже получил значительную поддержку в Сенате.

Добавим

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в интервью Fox News в воскресенье указал, что Палата представителей Конгресса США работает над пакетом помощи Украине и планирует включить туда важные "инновации", по сравнению с законопроектом, который подал президент США Джо Байден.

Среди важных инноваций, которых можно ожидать в законопроекте, Джонсон перечислил возможность конфискации российских активов, оказание помощи Украине в виде займа, а также положения, способствующие увеличению экспорта энергоресурсов из США, чтобы уменьшить поступления для путина.

"Законопроект REPO, как вам известно, позволяет использовать конфискованные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам с ними бороться - это чистая поэзия", - сказал Джонсон.

Относительно идеи предоставления Украине помощи в виде кредита Джонсон добавил: "Даже президент Трамп говорил о концепции кредита, когда мы ... не просто даем международную помощь. Мы создаем формат отношений, когда они могут ее вернуть нам в правильное время".