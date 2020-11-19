Завтра в Минске простятся с активистом Романом Бондаренко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Завтра состоится прощание с погибшим активистом Романом Бондаренко. Об этом сообщает Telegram канал NEXTA Live, информирует УНН.
"Завтра состоится прощание с Романом Бондаренко. Церемония пройдет в Минске в Храме Воскресения Христова по адресу ул. Гамарника, 27", - отметили в заметке.
Добавим, что время прощания: с 11:00 до 12:00
"От близких: "Пожалуйста!!! Для тех, кто захочет прийти и попрощаться с Романом:
• Просьба, не делать фото и видеосъемку в храме;
• Соблюдать масочный режим;
• Не приносить лампадки, потому что не будет возможности их забрать;
• Цветы или венки, можно будет оставить у входа в храм", - подытожили в Telegram-канале.
Отметим, УНН сообщал, что в Беларуси родителям не отдают тело погибшего активиста Бондаренко.
Напомним, что вечером 12 ноября активист Роман Бондаренко умер в больнице скорой медицинской помощи.
После этого в ООН призвали власти Беларуси расследовать смерть активиста.
В связи с этим, в воскресенье, 15 ноября, в Беларуси состоялся протестный марш памяти активиста Романа Бондаренко. В итоге силовики задержали более 1100 человек.