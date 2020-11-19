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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 40878 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 61213 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 73979 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 87079 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112087 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113945 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126089 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 156147 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Завтра в Минске простятся с активистом Романом Бондаренко

Завтра в Минске простятся с активистом Романом Бондаренко

Киев  •  УНН

 • 15778 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Завтра состоится прощание с погибшим активистом Романом Бондаренко. Об этом сообщает Telegram канал NEXTA Live, информирует УНН.

"Завтра состоится прощание с Романом Бондаренко. Церемония пройдет в Минске в Храме Воскресения Христова по адресу ул. Гамарника, 27", - отметили в заметке.

Добавим, что время прощания: с 11:00 до 12:00

"От близких: "Пожалуйста!!! Для тех, кто захочет прийти и попрощаться с Романом:

• Просьба, не делать фото и видеосъемку в храме;

• Соблюдать масочный режим;

• Не приносить лампадки, потому что не будет возможности их забрать;

• Цветы или венки, можно будет оставить у входа в храм", - подытожили в Telegram-канале.

Отметим, УНН сообщал, что в Беларуси родителям не отдают тело погибшего активиста Бондаренко.

Напомним, что вечером 12 ноября активист Роман Бондаренко умер в больнице скорой медицинской помощи.

После этого в ООН призвали власти Беларуси расследовать смерть активиста.

В связи с этим, в воскресенье, 15 ноября, в Беларуси состоялся протестный марш памяти активиста Романа Бондаренко. В итоге силовики задержали более 1100 человек.

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