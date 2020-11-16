У Білорусі батькам не віддають тіло загиблого активіста Бондаренка

“Трагічною загибеллю 31-річного Романа Бондаренко зараз займається Генеральна прокуратура. Вранці родина поїхала до відомства, щоб отримати дозвіл на видачу тіла, але на прийом не змогла потрапити. З мамою Романа також ніхто не зв'язувався”, - зазначили в ресурсі.

Повідомляється, що мама Романа сьогодні, 16 листопада, двічі приїжджала в Генеральну прокуратуру. О 9 ранку черговий сказав приїжджати в 11:00, потім сказали чекати відповіді і звертатися пізніше.

“Ще в п'ятницю були в Слідчому комітеті, там відповіли, що справа вже в Генпрокуратурі, звертатися слід туди. Ми так і зробили, відповідь не отримали. Нам говорили, що саме слідчий повинен дати дозвіл на видачу тіла. Ми не знаємо нічого: зробили експертизу чи ні, тіло Романа нам поки не віддали, з нами ніхто не зв'язувався. Треба ж планувати похорон... Пішов четвертий день”, - зазначила двоюрідна сестра Романа Ольга Кучеренко.

Близькі Романа розповідають, що один з ритуальних залів запропонував їм свої послуги, а потім сказав: "Ми змушені вам відмовити". Конкретних причин не пояснили.

Нагадаємо, що ввечері 12 листопада побитий хлопець помер у лікарні швидкої медичної допомоги.

Додамо, що в ООН закликали владу Білорусі розслідувати смерть активіста.

Нагадаємо, що вчора у Білорусі відбувся протестний марш пам’яті активіста Романа Бондаренко. У підсумку силовики затримали понад 1100 осіб.