В Беларуси родителям не отдают тело погибшего активиста Бондаренко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Родителям погибшего 12 ноября активиста Романа Бондаренко до сих пор не отдали тело сына. Об этом сообщает белорусский ресурс TUT.BY, передает УНН.
"Трагической гибелью 31-летнего Романа Бондаренко сейчас занимается Генеральная прокуратура. Утром семья поехала в ведомство, чтобы получить разрешение на выдачу тела, но на прием не смогла попасть. С мамой Романа также никто не связывался", - отметили в ресурсе.
Сообщается, что мама Романа сегодня, 16 ноября, дважды приезжала в Генеральную прокуратуру. В 9 утра дежурный сказал приезжать в 11:00, потом сказали ждать ответа и обращаться позже.
"Еще в пятницу были в Следственном комитете, там ответили, что дело уже в Генпрокуратуре, обращаться следует туда. Мы так и сделали, ответ не получили. Нам говорили, что именно следователь должен дать разрешение на выдачу тела. Мы не знаем ничего: сделали экспертизу или нет, тело Романа нам пока не отдали, с нами никто не связывался. Надо же планировать похороны... Пошел четвертый день", - отметила двоюродная сестра Романа Ольга Кучеренко.
Близкие Романа рассказывают, что один из ритуальных залов предложил им свои услуги, а потом сказал: "Мы вынуждены вам отказать". Конкретных причин не объяснили.
Напомним, что вечером 12 ноября избитый парень умер в больнице скорой медицинской помощи.
Добавим, что в ООН призвали власти Беларуси расследовать смерть активиста.
Напомним, что вчера в Беларуси состоялся протестный марш памяти активиста Романа Бондаренко. В итоге силовики задержали более 1100 человек.