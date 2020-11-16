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В Беларуси родителям не отдают тело погибшего активиста Бондаренко

В Беларуси родителям не отдают тело погибшего активиста Бондаренко

Киев  •  УНН

 • 14965 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Родителям погибшего 12 ноября активиста Романа Бондаренко до сих пор не отдали тело сына. Об этом сообщает белорусский ресурс TUT.BY, передает УНН.

"Трагической гибелью 31-летнего Романа Бондаренко сейчас занимается Генеральная прокуратура. Утром семья поехала в ведомство, чтобы получить разрешение на выдачу тела, но на прием не смогла попасть. С мамой Романа также никто не связывался", - отметили в ресурсе.

Сообщается, что мама Романа сегодня, 16 ноября, дважды приезжала в Генеральную прокуратуру. В 9 утра дежурный сказал приезжать в 11:00, потом сказали ждать ответа и обращаться позже.

"Еще в пятницу были в Следственном комитете, там ответили, что дело уже в Генпрокуратуре, обращаться следует туда. Мы так и сделали, ответ не получили. Нам говорили, что именно следователь должен дать разрешение на выдачу тела. Мы не знаем ничего: сделали экспертизу или нет, тело Романа нам пока не отдали, с нами никто не связывался. Надо же планировать похороны... Пошел четвертый день", - отметила двоюродная сестра Романа Ольга Кучеренко.

Близкие Романа рассказывают, что один из ритуальных залов предложил им свои услуги, а потом сказал: "Мы вынуждены вам отказать". Конкретных причин не объяснили.

Напомним, что вечером 12 ноября избитый парень умер в больнице скорой медицинской помощи.

Добавим, что в ООН призвали власти Беларуси расследовать смерть активиста.

Напомним, что вчера в Беларуси состоялся протестный марш памяти активиста Романа Бондаренко. В итоге силовики задержали более 1100 человек.

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