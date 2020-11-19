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Завтра у Мінську попрощаються з активістом Романом Бондаренком

Завтра у Мінську попрощаються з активістом Романом Бондаренком

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Завтра відбудеться прощання з загиблим активістом Романом Бондаренко. Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA Live, інформує УНН.

“Завтра відбудеться прощання з Романом Бондаренко. Церемонія пройде в Мінську в Храмі Воскресіння Христового за адресою вул. Гамарника, 27”, - зазначили в дописі.

Додамо, що час прощання: з 11:00 до 12:00

“Від близьких: "Будь ласка!!! Для тих, хто захоче прийти і попрощатися з Романом:

• Прохання, не робити фото та відеозйомку в храмі;

• Дотримуватись маскового режим;

• Чи не приносити лампадки, бо не буде можливості їх забрати;

• Квіти або вінки, можна буде залишити біля входу в храм”, - підсумували в Telegram-каналі.

Зазначимо, УНН повідомляв, що у Білорусі батькам не віддають тіло загиблого активіста Бондаренка.

Нагадаємо, що ввечері 12 листопада активіст Роман Бондаренко помер у лікарні швидкої медичної допомоги.

Після цього в ООН закликали владу Білорусі розслідувати смерть активіста.

У зв'язку з цим, у неділю, 15 листопада, в Білорусі відбувся протестний марш пам’яті активіста Романа Бондаренко. У підсумку силовики затримали понад 1100 осіб.

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