Завтра у Мінську попрощаються з активістом Романом Бондаренком
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Завтра відбудеться прощання з загиблим активістом Романом Бондаренко. Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA Live, інформує УНН.
“Завтра відбудеться прощання з Романом Бондаренко. Церемонія пройде в Мінську в Храмі Воскресіння Христового за адресою вул. Гамарника, 27”, - зазначили в дописі.
Додамо, що час прощання: з 11:00 до 12:00
“Від близьких: "Будь ласка!!! Для тих, хто захоче прийти і попрощатися з Романом:
• Прохання, не робити фото та відеозйомку в храмі;
• Дотримуватись маскового режим;
• Чи не приносити лампадки, бо не буде можливості їх забрати;
• Квіти або вінки, можна буде залишити біля входу в храм”, - підсумували в Telegram-каналі.
Зазначимо, УНН повідомляв, що у Білорусі батькам не віддають тіло загиблого активіста Бондаренка.
Нагадаємо, що ввечері 12 листопада активіст Роман Бондаренко помер у лікарні швидкої медичної допомоги.
Після цього в ООН закликали владу Білорусі розслідувати смерть активіста.
У зв'язку з цим, у неділю, 15 листопада, в Білорусі відбувся протестний марш пам’яті активіста Романа Бондаренко. У підсумку силовики затримали понад 1100 осіб.