Завтра отключения света в Киеве могут быть длиннее: в YASNO назвали причину

Во вторник, 4 июня, стабилизационные отключения света в Киеве могут быть больше из-за больших ограничений лимита электроэнергии. Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко, передает УНН.

Детали

Завтра снова стабилизационные, ограничения больше, чем сегодня - 26% для Киева. Будет задействована светло-серая зона графиков. теперь также есть отключение в светло-серых слотах - рассказал Коваленко.

По его словам, причиной таких ограничений являются плановые ремонтные работы энергооборудования.

Завтра отключения света возможны в течение всех суток - "Укрэнерго"

В плановом ремонте два энергоблока АЭС. Также пошла в ремонт линия, которой импортируем электроэнергию из Словакии - пояснил генеральный директор Yasno.

Напомним

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что средства, которые получат энергетики путем повышения тарифа на электроэнергию, будут направлены на ремонтную кампанию и восстановление государственной генерации.