Завтра отключения света в Киеве могут быть длиннее: в YASNO назвали причину

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  81020 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  103188 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  123363 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  101078 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  118482 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  107877 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
2 июня 2024, 16:49  •  110677 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172502 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163250 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162359 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

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НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

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Завтра отключения света в Киеве могут быть длиннее: в YASNO назвали причину

4 июня в Киеве стабилизационные отключения электроэнергии могут быть более продолжительными из-за значительных ограничений на подачу электроэнергии, вызванных плановыми ремонтами энергетического оборудования.

Экономика •   •  1915 просмотра
Завтра отключения света в Киеве могут быть длиннее: в YASNO назвали причину

Ситуация в энергосистеме сложная - Минэнерго

В Минэнерго отметили, что продолжается ремонтная кампания и кампания по восстановлению, однако враг не оставляет намерений разрушения энергетической системы.

Экономика •   •  2421 просмотра
Ситуация в энергосистеме сложная - Минэнерго

На платформе X официально разрешили публиковать контент для взрослых

Социальная сеть Илона Маска x официально разрешила пользователям размещать на платформе порнографический контент с некоторыми ограничениями, такими как требование обозначать контент NSFW как "чувствительный" и запрет на размещение откровенного контента на видных местах, таких как фотографии профиля.

Технологии •   •  3810 просмотра
На платформе X официально разрешили публиковать контент для взрослых

Официально: Килиан Мбаппе стал игроком "Реал Мадрид"

Килиан Мбаппе официально присоединился к мадридскому "Реалу" по пятилетнему контракту после того, как испанский клуб выиграл свой 15-й титул в Лиге чемпионов.

спорт •   •  3560 просмотра
Официально: Килиан Мбаппе стал игроком "Реал Мадрид"

Украина призвала Монголию присоединиться к Саммиту мира - МИД

Заместитель главы МИД Украины Евгений Перебийнис встретился с послом Монголии Доржем Бархасом, обсудил реализацию формулы мира президента Украины Владимира Зеленского и пригласил Монголию присоединиться к инициативе Украины и принять участие во Всемирном саммите мира в Швейцарии.

политика •   •  6061 просмотра
Украина призвала Монголию присоединиться к Саммиту мира - МИД

Оккупанты начали активнее действовать на Ореховском направлении - Генштаб

Российские оккупанты активизировали атаки на Ореховском направлении, особенно в районе Малой Токмачки Запорожской области, сделав там семь обстрелов в течение дня.

Война •   •  6784 просмотра
Оккупанты начали активнее действовать на Ореховском направлении - Генштаб

В Минэнерго назвали причину повышения тарифа на электроэнергию

Тариф для населения 4,32 грн за кВт * ч покрывает исключительно себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям. Однако благодаря своевременному повышению тарифа, а также помощи международных партнеров энергетики имеют возможность максимально подготовить систему к зиме.

Экономика •   •  6986 просмотра
В Минэнерго назвали причину повышения тарифа на электроэнергию

Продолжаются бои в районе Волчанска - Генштаб

Украинские войска продолжают вести интенсивные бои с российскими захватчиками на нескольких фронтах, только на Покровском направлении зафиксировано 35 боев, в результате которых противник понес тяжелые потери.

Война •   •  7794 просмотра
Продолжаются бои в районе Волчанска - Генштаб

Китайские банки начали блокировать транзит товаров в рф - росСМИ

Китайские банки все чаще требуют от предпринимателей подтверждения того, что товары, приобретенные в "дружественных" странах, таких как Сербия, Беларусь и Казахстан, не будут отправлены в рф, что нарушает схему оплаты поставок в Россию через третьи страны.

Новости Мира •   •  7282 просмотра
Китайские банки начали блокировать транзит товаров в рф - росСМИ

Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ

Италия, вероятно, отправит Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/Т вслед за первой, поскольку Украина продолжает требовать дополнительной помощи в области противовоздушной обороны на фоне атак россии на ее инфраструктуру.

Война •   •  3312 просмотра
Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ