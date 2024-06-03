Завтра відключення світла в Києві можуть бути довшими: в YASNO назвали причину
Київ • УНН
4 червня в Києві стабілізаційні відключення електроенергії можуть бути тривалішими через значні обмеження на подачу електроенергії, викликаних плановими ремонтами енергетичного обладнання.
У вівторок, 4 червня, стабілізаційні відключення світла в Києві можуть бути більшими через великі обмеження ліміту електроенергії. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко, передає УНН.
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Завтра знову стабілізаційні, обмеження більші, ніж сьогодні - 26% для Києва. Буде задіяна світло-сіра зона графіків. Зараз також є відключення у світло-сірих слотах
За його словами, причиною таких обмежень є планові ремонтні роботи енергообладнання.
Завтра відключення світла можливі протягом усієї доби - "Укренерго"03.06.24, 18:44 • 32498 переглядiв
У плановому ремонті два енергоблоки АЕС. Також пішла в ремонт лінія, якою імпортуємо електроенергію зі Словаччини
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Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук заявила, що кошти, які отримають енергетики шляхом підвищення тарифу на електроенергію, будуть спрямовані на ремонтну кампанію та відновлення державної генерації.