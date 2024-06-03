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Завтра відключення світла в Києві можуть бути довшими: в YASNO назвали причину

Київ • УНН

 • 71831 перегляди

4 червня в Києві стабілізаційні відключення електроенергії можуть бути тривалішими через значні обмеження на подачу електроенергії, викликаних плановими ремонтами енергетичного обладнання.

У вівторок, 4 червня, стабілізаційні відключення світла в Києві можуть бути більшими через великі обмеження ліміту електроенергії. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко, передає УНН.

Деталі 

Завтра знову стабілізаційні, обмеження більші, ніж сьогодні - 26% для Києва. Буде задіяна світло-сіра зона графіків. Зараз також є відключення у світло-сірих слотах

- розповів Коваленко.

За його словами, причиною таких обмежень є планові ремонтні роботи енергообладнання. 

Завтра відключення світла можливі протягом усієї доби - "Укренерго"03.06.24, 18:44 • 32498 переглядiв

У плановому ремонті два енергоблоки АЕС. Також пішла в ремонт лінія, якою імпортуємо електроенергію зі Словаччини 

- пояснив генеральний директор Yasno.

Нагадаємо

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук заявила, що кошти, які отримають енергетики шляхом підвищення тарифу на електроенергію, будуть спрямовані на ремонтну кампанію та відновлення державної генерації.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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