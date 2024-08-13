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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завершено расследование дела Дубневича о хищении газа на 2,1 млрд грн

Завершено расследование дела Дубневича о хищении газа на 2,1 млрд грн

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 15:19  •  4674 просмотра

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САП завершила досудебное расследование в отношении нардепа Ярослава Дубневича, которого подозревают в организации хищения газа на 2,1 млрд грн и отмывании средств через оффшорные компании.

Завершено досудебное расследование по делу нардепа Ярослава Дубневича, которого подозревают в организации хищения газа на 2,1 млрд грн. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

Детали

12 августа 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины Ярослава Дубневича, который подозревается в организации завладения природным газом на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

Расследование установило, что в течение 2013-2017 годов он, привлекая еще 5 человек, организовал завладение природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) на общую сумму более 2,155 млрд грн.

Уточняется, что под его контролем предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ заключили ряд соглашений о закупке у НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.

Однако полученный газ Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ не поставляли населению, а использовали в хозяйственной деятельности для производства электричества, которое в дальнейшем реализовали ГП "Энергорынок" по тарифу, определенному на основании себестоимости электроэнергии, произведенной из газа по рыночной цене.

Вследствие описанных действий по завладению природным газом прибыльность производства электричества Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в некоторые периоды превышала 130%.

В то же время в течение 2013-2018 годов народный депутат Украины организовал легализацию (отмывание) части указанных средств путем перевода на счета подконтрольной ООО и компаний-нерезидентов в так называемой оффшорной зоне, их смешивания, маскировки и в конце концов возвращения в Украину под видом иностранных инвестиций для финансирования нового бизнеса в сфере солнечной энергетики

- говорится в сообщении САП.

Напомним

10 октября 2023 года Дубневичу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины. 13 ноября 2023 года ВАКС заочно арестовал Дубневича.

Обвинительные акты в отношении пяти участников преступления направлены в суд, а на целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и "Новояворовская ТЭЦ" наложен арест.

Дубневич также является обвиняемым в незаконном завладении 93 млн грн средств ПАО "Укрзализныци". 02.11.2023 коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП об объявлении его в международный розыск. 

Корупція в Держспецзв’язку на понад 62 млн грн: у НАБУ та САП заявили про завершення розслідування12 июля 2024, 15:24 • 15596 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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