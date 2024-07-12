Коррупция в Госспецсвязи на более 62 млн грн: в НАБУ и САП заявили о завершении расследования

Расследование завладения более 62 млн грн организованной группой, в состав которой входило руководство Госспецсвязи, завершено, передает УНН со ссылкой на НАБУ и САП.

На сегодня детективами НАБУ по поручению прокурора САП открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Детали

Следствие установило, что в течение 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения. Для этого привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретили, чтобы избежать открытых торгов и обеспечить их победу. С этими компаниями подчиненное Госспецсвязи госпредприятие заключило договоры на поставку соответствующего ПО и услуг и перечислило в 2021-2022 годах средства в сумме более 285 млн грн. Однако реальная стоимость ПО, которое компании приобрели у иностранного производителя, составляла 223 млн грн, а разницей в более 62 млн грн и завладели участники преступления.

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Среди подозреваемых:

председатель Госспецсвязи и его заместитель;

гендиректор и сотрудник госпредприятия;

владелец группы компаний (организатор схемы) и один его работник.

Действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В САП отметили, что материалы в отношении еще одного подозреваемого, который находится в розыске, выделены в отдельное производство.

Лиц разоблачили в ноябре 2023 года.