В Минэнерго отреагировали на сообщения о заказе Запорожьеоблэнерго iPhone 16 Pro Max

Министр энергетики Герман Галущенко отреагировал на сообщения о заказе Запорожьеоблэнерго iPhone 16 Pro Max на 256GB, стоимость которого составляет 68 499 грн, заявив, что министерство разберется с этой ситуацией, передает УНН.

Детали

На электронной системе закупок ProZorro появился тендер от публичного акционерного общества "Запорожьеоблэнерго" по закупке APPLE iPhone 16 Pro Max 256GB Natural Titanium. Его стоимость 68 499 грн. На ProZorro указывается, что уже есть победитель тендера - "ООО Эпицентр К" и 13 января заключен договор. Мобильный телефон должен поступить на предприятие до конца марта.

Однако ПАО "Запорожьеоблэнерго" в своем телеграм-канале заявило, что "ООО Эпицентр К" опровергает факт покупки ПАО "Запорожьеоблэнерго" мобильного телефона Apple iPhone 16 Pro Max.

Галущенко прокомментировал скандал во время часа вопросов к правительству в парламенте.

Обязательно разберемся, это для меня вообще звучит немного дико, что они закупают iPhone. Но, если это подтвердится, безусловно, будут приняты соответствующие решения