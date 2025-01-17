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У Міненерго відреагували на повідомлення про замовлення Запоріжжяобленерго iPhone 16 Pro Max

У Міненерго відреагували на повідомлення про замовлення Запоріжжяобленерго iPhone 16 Pro Max

Київ • УНН

 • 34781 перегляди

Міністр енергетики відреагував на повідомлення про закупівлю Запоріжжяобленерго iPhone 16 Pro Max за 68,5 тис. грн. "Епіцентр К" спростовує факт купівлі, а міністерство обіцяє розібратися в ситуації.

Міністр енергетики Герман Галущенко відреагував на повідомлення про замовлення Запоріжжяобленерго iPhone 16 Pro Max на 256GB, вартість якого становить 68 499 грн, заявивши, що міністерство розбереться з цією ситуацією, передає УНН.

Деталі

На електронній системі закупівель ProZorro з'явився тендер від публічного акціонерного товариства "Запоріжжяобленерго" щодо закупівлі APPLE iPhone 16 Pro Max 256GB Natural Titanium. Його вартість 68 499 грн. На ProZorro вказується, що вже є переможець тендеру - "ТОВ Епіцентр К" й 13 січня укладено догорів. Мобільний телефон має надійти на підприємство до кінця березня.

Проте ПАТ "Запоріжжяобленерго" у своєму телеграм-каналі заявило, що "ТОВ Епіцентр К" спростовує факт купівлі ПАТ "Запоріжжяобленерго" мобільного телефону Apple iPhone 16 Pro Max.

Галущенко прокоментував скандал під час години запитань до уряду у парламенті.

Обов'язково розберемося, це для мене взагалі звучить трохи дико, що вони закуповують іPhone. Але, якщо це підтвердиться, безумовно, будуть прийняті відповідні рішення

- сказав Галущенко.

“Нафтогаз України” витратить до 4,5 млн гривень на пошук нового керівника компанії23.12.24, 21:25 • 35054 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
naftohazНафтогаз
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраїна
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