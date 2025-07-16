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Заметили в авто лук, стрелы и кобуру: в США возле Капитолия задержали мужчину

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Полиция арестовала мужчину возле Капитолия США после обнаружения лука, стрел и пустой кобуры в его автомобиле. Владелец авто также признался в наличии оружия.

Заметили в авто лук, стрелы и кобуру: в США возле Капитолия задержали мужчину

Полиция арестовала мужчину возле Капитолия США после того, как нашла в его автомобиле лук и стрелы. Мужчина также признался, что имел в машине оружие, передает УНН со ссылкой на USA Today.

Детали

Сначала внимание офицеров привлек необычный автомобиль, припаркованный на Пенсильвания-авеню, к крыше которого был прикреплен трехколесный велосипед.

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По словам представителя, присмотревшись внимательнее, офицеры увидели на виду лук и стрелы, а также пустую кобуру для пистолета. Владельца автомобиля нашли сразу за северной баррикадой Капитолия и задержали.

Добавим

В 2024 году Отдел оценки угроз Полиции США расследовал 9474 заявления и прямые угрозы в адрес членов Конгресса, включая их семьи и сотрудников, согласно пресс-релизу от 3 февраля 2025 года, что больше, чем 3939 расследований в 2017 году.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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