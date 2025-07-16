Помітили в авто лук, стріли та кобуру: у США біля Капітолію затримали чоловіка
Київ • УНН
Поліція заарештувала чоловіка біля Капітолію США після виявлення лука, стріл та порожньої кобури в його автомобілі. Власник авто також зізнався у наявності зброї.
Поліція заарештувала чоловіка біля Капітолію США після того, як знайшла в його автомобілі лук і стріли. Чоловік також зізнався, що мав у машині зброю, передає УНН із посиланням на USA Today.
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Спочатку увагу офіцерів привернув незвичайний автомобіль, припаркований на Пенсільванія-авеню, до даху якого був прикріплений триколісний велосипед.
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За словами речника, придивившись уважніше, офіцери побачили на видноті лук і стріли, а також порожню кобуру для пістолета. Власника автомобіля знайшли одразу за північною барикадою Капітолію та затримали.
Додамо
У 2024 році Відділ оцінки загроз Поліції США розслідував 9474 заяви та прямі погрози на адресу членів Конгресу, включаючи їхні сім'ї та співробітників, згідно з пресрелізом від 3 лютого 2025 року, що більше, ніж 3939 розслідувань у 2017 році.