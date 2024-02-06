Замечания заняли девять страниц: Лубинец раскритиковал новый законопроект о мобилизации

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал правительственный законопроект №10449 о правилах мобилизации. Об этом со ссылкой на Telegram-канал омбудсмена передает УНН.

Детали

Он отметил, что Украине действительно следует нормативно усовершенствовать вопросы, касающиеся мобилизационной подготовки и самой мобилизации. Однако, по словам омбудсмена, законопроект №10449 не может решить этот вопрос, поскольку имеет ряд противоречивых норм.

Лубинец рассказал, что часть замечаний к законопроекту на Комитете ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов уже озвучила его представительница по социальным и экономическим правам Елена Колобродова.

Также соответствующее письмо уже отправили в профильный Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В общем замечания к новому законопроекту о мобилизации заняли аж 9 страниц - заявил омбудсмен.

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В частности, омбудсмен указал на нормативный казус в вопросе порядка выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на воинском учете или исключенных из него в установленном порядке.

Здесь вопрос в отметках: формулировка "снять" и "исключить" с воинского учета (которая указывается в военном билете) на практике становится проблемой, требующей урегулирования - говорится в объяснении Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Кроме того, омбудсмен обратил внимание на то, что согласно законопроекту военное командование может устанавливать временное ограничение права гражданина Украины на выезд из страны

Однако, согласно требованиям статьи 17 Конституции Украины, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Поэтому эти предлагаемые изменения противоречат Конституции Украины - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Он также раскритиковал норму об обязанности регистрировать электронный кабинет призывника, за невыполнение которой предусмотрена юридическая ответственность.

Омбудсмен отмечает, что это не соответствует положениям Конституции Украины, Закона Украины "О защите персональных данных", правовым позициям Конституционного Суда Украины относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь.

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Вместе с тем Лубинец напомнил, что согласно Конституции представители ТЦК и СП не могут осуществлять проверку военно-учетных документов граждан. По его словам, это разрешено исключительно работникам Национальной полиции, а также персоналу Государственной пограничной службы Украины.

В соответствии со ст. 17 Конституции Украины Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан - подчеркивает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Омбудсмен отметил, что лишение права на освобождение от призыва аспирантов, обучающихся на контакте, тоже противоречит Конституции Украины.

Отдельно Лубинец указал на норму, предусматривающую призыв на военную службу по мобилизации осуществляется независимо от места их пребывания на воинском учете.

То есть, лицо могут призвать на военную службу во время его пребывания в служебной командировке, во время выезда на выходные к родителям, пребывания в санатории или лечебном учреждении за пределами места жительства.

Как показывает анализ обращений в наш Офис, при таком подходе к мобилизации часто нарушается право граждан на освобождение от призыва, поскольку медицинские документы, а также документы, которые дают право военнообязанному на освобождение от призыва (свидетельства о рождении детей, справки об инвалидности родителей и т.д.), граждане с собой не носят, поскольку их по закону должны предоставить в ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете. Поэтому закрепление в Законе этой нормы является нецелесообразным - уверен Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Лубинец также раскритиковал действующую редакцию Закона Украины "Об альтернативной (невоенной) службе", которая не предусматривает возможности и порядка направления на альтернативную службу граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации на особый период.

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По его словам, есть отдельные случаи направления граждан на военную службу, религиозные убеждения которых не допускают выполнения воинского долга, что противоречит гарантированному им ст. 35 Конституции Украины праву на свободу совести.

Накануне встречался с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым и положительно хочу отметить, что он готов реагировать на замечания - подытожил омбудсмен.

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