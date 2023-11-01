Мало времени, чтобы война не "вышла из-под контроля": премьер Ливана о конфликте на Ближнем Востоке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати предупредил, что «время имеет решающее значение» для того, чтобы остановить войну Израиля против Газы. Об этом сообщили Aljazeera, пишет УНН.
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«Необходимо гуманитарное прекращение огня на пять дней, когда могут быть активные международные переговоры по обеспечению обмена пленными и достижению постоянного перемирия, чтобы достичь соглашения об условиях регионального мира», – сказал Микати.
Детали
Наджиб Микати пытается удержать Ливан подальше от конфликта, учитывая то, что бойцы Хезболлы, организации, признанной террористической в ряде стран Запада, ежедневно сражаются с израильскими войсками вдоль ливано-израильской границы.
Также он осудил израильские удары по заблокированному сектору Газа и южному Ливану.
Напомним
Самолёты армии Израиля в ночь на 23 октября нанесли удары по двум ячейкам движения "Хезболла" в Ливане.
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