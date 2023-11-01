Замало часу, щоб війна не "вийшла з-під контролю": прем’єр Лівану про конфлікт на Близькому Сході
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Лівану Наджіб Мікаті попередив, що «час має вирішальне значення» для того, щоб зупинити війну Ізраїлю проти Гази. Про це повідомили Aljazeera, пише УНН.
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«Необхідне гуманітарне припинення вогню на п’ять днів, коли можуть бути активні міжнародні переговори щодо забезпечення обміну полоненими та досягнення постійного перемир’я, щоб досягти угоди щодо умов регіонального миру», – сказав Мікаті.
Деталі
Наджіб Мікаті намагається утримати Ліван подалі від конфлікту, зважаючи на те, що бійці Хезболли, організації, яка визнана терористичною у низці країн Заходу, щодня борються з ізраїльськими військами вздовж лівано-ізраїльського кордону.
Також він засудив ізраїльські удари по заблокованому сектору Газа та південному Лівані.
Нагадаємо
Літаки армії Ізраїлю у ніч на 23 жовтня завдали ударів по двох осередках руху "Хезболла" у Лівані.
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