Закон об олигархах: нардеп говорит, в главном комитете решили заново переголосовать ряд поправок
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение переголосовать ряд поправок в законопроекте № 5599 об олигархах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, пишет УНН.
Цитата:
"Оборонный комитет снова утром собрался и принял решение переголосовывать ряд поправок в закон 5599 об олигархах", - написал Железняк.
Контекст
Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики "Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.
А уже 24 сентября сообщалось, что Рада якобы должна переголосовать законопроект из-за возникшей правовой коллизии. Речь идет о том, что учли одновременно 3-и (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.
Позже, однако, в главном комитете заявили, что спорных поправок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли.
В то же время народные избранники подали 12 постановлений - от нардепов от "Европейской солидарности" и "Оппозиционного платформы - За жизнь" - об отмене закона № 5599 об олигархах. 19 октября ВР их отклонила, тем самым разблокировав подписание законопроекта.
Но позже в "Слуге народа" заявили, что в Раде могут переголосовать неточности в законе об олигархах.
Оборонный комитет, который является главным для рассмотрения законопроекта, должен был 22 октября собраться для рассмотрения вопроса. Председатель ВР Руслан Стефанчук заявлял, что подпишет документ, если по итогам этого заседания выяснится, что замечания к тому, как был принят законопроект, "несущественные". Если же нет - должно быть применено ст. 131 Регламента ВР.
Справка
Статья 131 Регламента ВР предусматривает, что в случае выявления в поданном на подпись тексте закона редакционных неточностей или явных несогласованностей между его положениями председатель Верховной Рады Украины может внести на рассмотрение Верховной Рады предложения по устранению таких неточностей или несогласованностей.