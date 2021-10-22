Закон про олігархів: нардеп каже, у головному комітеті вирішили заново переголосувати низку правок
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення переголосувати низку поправок у законопроекті № 5599 про олігархів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, пише УНН.
Цитата:
“Оборонний комітет знову вранці зібрався і прийняв рішення переголосовувати низку правок до закону 5599 про олігархів”, — написав Железняк.
Контекст
Верховна Рада схвалила законопроект про олігархів 23 вересня. Під крики “Геть диктатуру!” ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроекту про олігархів.
А вже 24 вересня повідомлялося, що Рада нібито має переголосувати законопроект через правову колізію, що виникла. Йдеться про те, що врахували одночасно 3-и (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.
Пізніше, однак, у головному комітеті заявили, що спірних правок щодо законопроекту № 5599 про олігархів не знайшли.
Водночас народні обранці подали 12 постанов — від нардепів від “Європейської солідарності” та “Опозиційної платформи — За життя” — щодо скасування закону № 5599 про олігархів. 19 жовтня ВР їх відхилила, тим самим розблокувавши підписання законопроекту.
Згодом у "Слузі народу" заявили, що у Раді можуть переголосувати неточності в законі про олігархів.
Оборонний комітет, який є головним для розгляду законопроекту, мав 22 жовтня зібратися для розгляду питання. Голова ВР Руслан Стефанчук заявляв, що підпише документ, якщо за підсумками цього засідання з'ясується, що зауваження до того, як був ухвалений законопроект, “несуттєві”. Якщо ж ні - мало б бути застосовано ст. 131 Регламенту ВР.
Довідково
Стаття 131 Регламенту ВР передбачає, що у разі виявлення у поданому на підпис тексті закону редакційних неточностей або явних неузгодженостей між його положеннями голова Верховної Ради України може внести на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо усунення таких неточностей чи неузгодженостей.