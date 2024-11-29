Закон о повышении налогов: в правительстве разъяснили, когда заработает и сколько ожидают дополнительно в бюджет

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Киев  •  УНН

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Закон о повышении налогов вступит в силу с 1 декабря и принесет дополнительно 8 млрд грн в 2024 году. Все средства направляются на финансирование зарплат военнослужащих.

Премьер-министр Денис Шмыгаль разъяснил, что закон о повышении налогов, который еще называют "ресурсным", вступит в силу с 1 декабря, и, как ожидается, принесет дополнительно 8 млрд грн в 2024 и 140 млрд грн в 2025 году, пишет УНН.

Детали

"С 1 декабря вступают в силу изменения в Налоговый кодекс. За счет этого в текущем году государство дополнительно аккумулирует 8 млрд грн, а в следующем году - 140 млрд грн. Все эти средства без исключения направим на финансирование зарплат защитникам и защитницам Украины. Именно благодаря внутреннему финансовому ресурсу Украины обеспечиваются выплаты нашим воинам", - разъяснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, всего в 2025 году расходы на оборону 2,23 трлн грн, из которых 1,16 трлн грн - это денежное обеспечение военнослужащих.

Зеленский подписал госбюджет-2025: куда пойдут рекордные 3,6 трлн гривен28 нояб. 2024, 13:13 • 16280 просмотров

"Таким образом все украинцы, которые платят военный сбор, помогают воинам и делают важный вклад в нашу устойчивость и приближение справедливого мира", - написал премьер.

Напомним

28 ноября сообщалось, что Президент Владимир Зеленский подписал закон №11416-д об "историческом" повышении налогов, который еще называют "ресурсным".

В тот же день стало известно, что закон о повышении налогов опубликован онлайн. Нардеп Ярослав Железняк отметил, что планировалось, что закон опубликуют 30 ноября, чтобы он вступил в силу уже с 1 декабря, ведь предполагается, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования, так что это могло иметь значительные последствия для бизнеса.

Впрочем, уже 29 ноября появилась информация, что публикацию закона о повышении налогов сняли. Опубликуют его теперь завтра, 30 ноября, и вступит он в силу которые планировалось 1 декабря, указал Железняк.

Как сообщалось, документ предусматривает, в частности:

  • Повышение военного сбора с доходов физических лиц (заработной платы, дивидендов, дополнительного блага и т.п.) с 1,5% до 5%;
  • ФЛП на едином налоге 1, 2 и 4 групп обязаны ежемесячно уплачивать военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты;
  • Для плательщиков единого налога третьей группы устанавливают ставку военного сбора объемом 1% от дохода;
  • Введение подоходных налогов для финансового сектора. Ставка налога на прибыль для банков за 2024 год - в размере 50%. Для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) ставка на прибыль будет равна 25%. Для них налогообложение будет осуществляется с 1 января 2025 года.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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