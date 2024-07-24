Оккупанты перебрасывают резервы через Мариуполь из Запорожской области в Донецкую. Вероятно, что у россиян проблемы с восстановлением личного состава. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Опять второй день подряд фиксируем "обратное движение" - с Бердянского направления в сторону Новоазовска и из направлений Пологов и Розовки - в сторону севера Донецкой области, - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечает Андрющенко, перемещаются подразделения на новой технике и в колоннах.

"Абсолютное впечатление, что это часть тех подразделений, которые до того были подвинуты в Запорожскую область. Скорость прохождения от первой машины до замыкающей - до 30 минут в условиях трафика города без сопровождения, с сопровождением военной полиции - вдвое быстрее", - написал он.

Андрющенко не исключает, что россияне имеют проблему с восстановлением личного состава, что мешает им перейти к накоплениям резервов для начала наступления на других участках фронта.

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