Защита обжаловала решение суда о заочном следствии в отношении Курченко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Защита подала апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда Киева, который дал разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по бизнесмена Сергея Курченко. Об этом сообщил УНН его адвокат Юрий Сухов.
"Подали (апелляционную жалобу - ред.). Судья (первой инстанции - ред.) не имел права принимать такое решение. В связи с этим просим его отменить. И хотя в принципе в законе не сказано о том, что оспаривают, но мы настаиваем на этом", - сказал он.
Ю.Сухов добавил, что уже имел опыт по обжалованию этих постановлений, которые не подлежат обжалованию.
"И Высший специализированный суд подтверждал, что апелляция может быть подана. Поэтому посмотрим", - отметил юрист.
Как сообщал УНН, адвокаты подадут апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда Киева, который разрешил Генеральной прокуратуре Украины осуществлять специальное досудебное расследование в отношении бизнесмена Сергея Курченко.
7 марта Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального предварительного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко, подозреваемому в создании и обеспечении деятельности преступной организации.
В марте 2016 года ГПУ составила подозрение бизнесмену Курченко как руководителю преступной организации, которая на протяжении 2010 года - начале 2014 года поступила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.
По данным следствия, Курченко организовал совершение возглавляемой им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ОАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы "для нужд населения".