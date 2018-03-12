Захист оскаржив рішення суду про заочне слідство щодо Курченка

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Захист подав апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду Києва, який надав дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо бізнесмена Сергія Курченка. Про це повідомив УНН його адвокат Юрій Сухов.

“Подали (апеляційну скаргу — ред.). Суддя (першої інстанції — ред.) не мав права приймати таке рішення. У зв’язку з цим просимо його скасувати. І хоча у принципі в законі не зазначено про те, що оскаржують, але ми наполягаємо на цьому”, — сказав він.

Ю.Сухов додав, що вже мав досвід щодо оскарження тих ухвал, які не підлягають оскарженню.

“І Вищий спеціалізований суд підтверджував, що апеляція може бути подана. Тому подивимося”, — зазначив юрист.

Як повідомляв УНН, адвокати подадуть апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду Києва, який надав дозвіл Генеральній прокуратурі Україні здійснювати спеціальне досудове розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка.

7 березня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка, підозрюваному у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації.

У березні 2016 року ГПУ склала підозру бізнесмену Курченку як керівнику злочинної організації, яка протягом 2010 року — початку 2014 року вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.

За даними слідства, Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта” та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито “для потреб населення”.

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