Задержаны 19 мужчин, которые пытались перейти границу с Молдовой по инструкциям из Телеграма

Две группы мужчин пытались перейти границу с Молдовой по инструкциям, полученным через Телеграмм. Об этом сообщила Госпогранслужба, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что недалеко от границы с Молдовой пограничники остановили две группы мужчин: в одной было 8 человек, а в другой - 11. Они заплатили значительные средства за получение указаний по переходу границы через мессенджер.

За онлайн-указания от организатора через телеграм-канал они заплатили по $3-5 тыс. каждый - говорится в сообщении.

Чтобы быть менее заметными, по прибытию к точке сбора нарушители поделились на две группы. Однако их задержали за несколько километров до границы и выписали админпротоколы о правонарушениях.

Напомним

Пограничники задержали мужчину, который пытался выехать из Украины по поддельным документам на имя 25-летней одесситки. Личность отправили в Национальную полицию для расследования признаков уголовного правонарушения.

В Одессе мужчина за 10 тыс. долл. предлагал женить "клиента" на женщине с инвалидностью для выезда за границу - полиция