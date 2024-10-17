Затримано 19 чоловіків, які намагалися перейти кордон з Молдовою за інструкціями з Телеграму
Київ • УНН
Прикордонники затримали дві групи чоловіків, які намагалися перейти кордон з Молдовою за отриманими інструкціями. Кожен заплатив $3-5 тис. за онлайн-вказівки від організатора.
Дві групи чоловіків намагалися перейти кордон з Молдовою за інструкціями, отриманими через Телеграм. Про це повідомила Держприкордонслужба, пише УНН.
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Повідомляється, що неподалік кордону з Молдовою прикордонники зупинили дві групи чоловіків: у одній було 8 осіб, а в іншій – 11. Вони заплатили значні кошти за отримання вказівок з переходу кордону через месенджер.
За онлайн-вказівки від організатора через телеграм-канал вони заплатили по $3-5 тис. кожен
Щоб бути менш помітними, по прибуттю до точки збору порушники поділилися на дві групи. Однак їх затримані за декілька кілометрів до кордону й виписали адмінпротоколи про правопорушення.
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