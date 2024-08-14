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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Заботимся о ментальном здоровье и помогаем ВСУ": участники забег "RUN 4 VICTORY" рассказали о подготовке к забегу

"Заботимся о ментальном здоровье и помогаем ВСУ": участники забег "RUN 4 VICTORY" рассказали о подготовке к забегу

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 07:58  •  4367 просмотра

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Участники забег "RUN 4 VICTORY" рассказали о подготовке к забегу.

15 сентября в Черкассах состоится третий благотворительный забег "RUN 4 VICTORY". Его организует спортивное сообщество "Характер" и Благотворительный фонд "МХП-Громаді". Собранные средства передадут на нужды ВСУ. Участники мероприятия рассказали о подготовке к забегу и их цель участия в марафоне, передает УНН.

Детали

К забегу в Черкассах, в частности, готовится инженер по сервису систем контроля "МХП-Агрофорт" Евгений Осадчий.

"Бег помогает мне переключиться, изменить фокус внимания и привести в порядок мысли, понять возможности своего тела и развить дисциплину", - говорит он.

Мужчина тренируется трижды в неделю в спортзале.

"Бег для себя открыл с началом марафонов в поддержку военных, которые инициировала компания МХП. Стараюсь пробегать 5-10 километров во время тренировок. До этого участвовал в подобных забегах еще в 2020 году. Тогда преодолел 10 километров с препятствиями. Самая большая моя дистанция - 17 километров", - рассказал Осадчий.

Спортсмен присоединился онлайн к марафону "RUN 4 VICTORY" в Тернополе, который проходил 19 мая.

"Чтобы не ехать 700 километров, решил бежать в своем городе. Зарегистрировался в программе, указал свою геолокацию. Затем включил таймер и побежал. Приложение просчитало мой маршрут по трекеру, среднюю скорость. Стартовал не вместе со всеми в тот день, а чуть позже. Онлайн можно пробежать в удобное время. Получил медаль, стартовый номер и вкусности от МХП", - объясняет Осадчий.

Во время тернопольского забега он преодолел 5 км. Такую же дистанцию Евгений будет бежать в Черкассах. Начинающим советует положительно настроиться на дистанцию, позаботиться об удобной обуви и футболке.

"Лучше бежать офлайн, со всеми. Это эмоции, переживания, поддержка коллег. Для меня важно принять участие в забеге, ведь понимаю, что мой донат поможет военным. К тому же, спорт - неотъемлемая часть моей жизни", - подытожил Евгений.

Заведующий центральным складом запчастей ОП "Барышевка" Богдан Ткач говорит, что спорт помогает ему высвободить негативные эмоции. А во время бега ищет в себе сверхвозможности.

Родом Богдан из небольшого села на Харьковщине. С 7 до 19 лет профессионально занимался футболом.

"Все началось с харьковского "Металлиста", где я попал в основной состав юниорской команды. Ездили по Украине на турниры, занимали призовые места. Когда началась война в 2014 году, "Металлист" начал распадаться, и нас расформировали. Но потом создавались новые команды, появлялись спонсоры, которые все оплачивали", - вспоминает Ткач.

Спортсмен играл за харьковский "Металлист". В составе юниорских команд Богдан участвовал в районных, городских, областных и всеукраинских футбольных турнирах. Также ездил за границу. За свою футбольную карьеру получил около 80 медалей. Больше всего гордится наградой за второе место на чемпионате Украины по футзалу.

"Бег помогает развивать футбольный интеллект. Поэтому на выходных или после работы или тренировок я выходил на пробежки с собакой. У нас была немецкая овчарка. Жил за городом, поэтому с ней выходили в поле и там тренировались - по 5-10 километров бегали. Это продолжалось с 12 до 16 лет, потому что потом начались более интенсивные тренировки по футболу", - признается Ткач.

Когда мужчина ушел из профессионального футбола по личным обстоятельствам, то нашел новое хобби. Выходил на прогулки дистанцией в 5-10 км.

"Первый мой забег состоялся в Харькове. Тогда одолел 10 километров. Самая большая моя дистанция - это полумарафон. Нам тренер задавал темп, а мы за ним бежали до одного из сел и обратно. Это все было в рамках тренировок перед соревнованиями", - говорит Богдан.

Сейчас мужчина тренируется преимущественно после работы два-три раза в неделю. Пробегает разные дистанции, но старается чередовать темп. 2 км - высокоинтенсивно, для поднятия силовых показателей. Еще 5 км - для внутренней подготовки на будущие дистанции, чтобы продемонстрировать максимум возможностей. В перерыве занимается на турниках. В выходные дни играет в футбол.

"Начинающим советую начать спортивную подготовку со скандинавской ходьбы, особенно если человек имеет лишний вес. Она включает в работу руки и все тело. Тем, кто уже бегает, надо перед дистанцией понимать свои возможности. То есть учитывать самочувствие, настроение и то, как подготовили себя к забегу. Если человек не готов морально к сверхусилиям, то зачем рвать жилы и убивать психику и организм", - отметил Ткач.

Первый марафон в рамках "RUN 4 VICTORY" прошел в Тернополе в мае. В нем приняли участие около 400 взрослых и 100 детей. Еще до 100 человек поддержали забег онлайн. Организаторы собрали 260 тыс. грн, а компания МХП удвоила эту сумму. Средства передали 105-й бригаде ТрО города Тернополя.

Второй марафон состоялся в Виннице в июне. Удалось собрать средства на 30 FPV-дронов, ориентировочной стоимостью 500 тыс. грн, для 59-й отдельной мотопехотной бригады им.

Осенью благотворительный забег "RUN 4 VICTORY" также запланирован в Ладыжине Винницкой области.

Участники на выбор пробегут дистанции в 2, 5, 10 и 21 км. Для регистрации нужно внести благотворительный донат. Главная цель проекта - объединить усилия бизнеса и общин в поддержке военных.

Зарегистрироваться на благотворительный забег в Черкассах можно https://runstyle.net/events/mhp-cherkasy/

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
prao-mkhpПрАО МХП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
ternopolТернополь
vinnitsaВинница
cherkasyЧеркассы
kharkivХарьков
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