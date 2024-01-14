Забастовка польских перевозчиков: перед заблокированными КПП скопилось около 1100 грузовиков

На территории Польши перед тремя заблокированными пунктами пропуска скопилась очередь из 1100 грузовиков. Кроме этого очереди наблюдаются и на других КПП. Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Наиболее сложная ситуация на границе с Польшей. Продолжается блокирование трех направлений, это "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец". На территории Польши по состоянию на утро сегодня в сторону Украины в очередях на этих трех направлениях совокупно ожидают где-то 1100 грузовиков. Больше всего напротив пункта пропуска "Рава-Русская - сказал Андрей Демченко.

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Демченко также сообщил, что на недавно разблокированном пункте пропуска "Шегини" движение достаточно интенсивное.

Там наблюдаются практически те же показатели, как и до блокировки. Однако на КПП "Шегини" также есть очередь из грузовиков из около 1100 транспортных средств.

По словам представителя ГПСУ, сейчас это наиболее загруженное направление на границе с Польшей.

Кроме того, за последний период есть увеличение очередей на границе со Словакией и Венгрией. В направлении ПП "Ужгород" на границе со Словакией в очередях в сторону Украины находится около 460 грузовиков. Еще 650 транспортных средств ожидают на территории Венгрии перед КПП "Тиса".

Напомним,

Вчера сообщили, что блокирование движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Порубное-Сирет" на территории Румынии прекращено.

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