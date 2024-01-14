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Страйк польських перевізників: перед заблокованими КПП скупчилося близько 1100 вантажівок

Страйк польських перевізників: перед заблокованими КПП скупчилося близько 1100 вантажівок

Київ • УНН

 • 116477 перегляди

На польсько-українському кордоні через три заблоковані пункти пропуску утворилася черга з 1100 вантажівок.

На території Польщі перед трьома заблокованими пунктами пропуску скупчилася черга з 1100 вантажівок. Окрім цього черги спостерігаються і на інших КПП. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Найбільш складна ситуація на кордоні з Польщею. Продовжується блокування трьох напрямків, це "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець. На території Польщі станом на ранок сьогодні в бік України в чергах на цих трьох напрямках сукупно очікують десь 1100 вантажівок. Найбільше напроти пункту пропуску "Рава-Руська

- сказав Андрій Демченко.

Доповнення

Демченко також повідомив, що на нещодавно розблокованому пункті пропуску "Шегині" рух досить інтенсивний

Там спостерігаються практично ті ж самі показники, як і до блокування. Проте на КПП "Шегині" також є черга з вантажівок з близько 1100 транспортних засобів.

За словами речника ДПСУ, наразі це найбільш завантажений напрямок на кордоні з Польщею.

Крім того за останній період є збільшення черг на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною. В напрямку ПП "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною в чергах в бік України перебуває близько 460 вантажівок. Ще 650 транспортних засобів очікують на території Угорщини перед КПП "Тиса".

Нагадаємо

Вчора повідомили, що блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на території Румунії припинено.

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Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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