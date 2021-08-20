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За время войны на востоке Украины мины ранили почти 200 детей

За время войны на востоке Украины мины ранили почти 200 детей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. В течение семи лет военного конфликта на востоке Украины от мин и взрывчатых веществ пострадало 192 ребенка. Об этом сообщает ЮНИСЕФ Украины, информирует УНН.

Детали

Из-за того, что в результате военных действий на Донбассе страдают также дети, организация ЮНИСЕФ Украина провела учебные семинары по вопросам минной опасности для более чем 22 000 детей и взрослых.

Since conflict broke out in eastern Ukraine 7 y. ago, 192 children were injured by mines and explosives. UNICEF & partners continue working to ensure safety #ForEveryChild and conducted mine risk education sessions for above 22000 children & adults #WorldHumanitarianDay pic.twitter.com/l2ASXDrHrJ

- UNICEF Ukraine (@UNICEF_UA) August 20, 2021

Дополнение

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) открыл свое представительство в Киеве в 1997 году. В течение этого времени фонд предоставил правительству Украины помощь на общую сумму 130 млн долларов США, что позволило разработать и реализовать ряд программ в области здравоохранения, воды и санитарии, образования и защиты прав детей.

С начала конфликта на востоке Украины ЮНИСЕФ работает над реализацией основных обязательств по удовлетворению гуманитарных потребностей детей, включая доступ к образованию, психосоциальной помощи, воды и санитарии, обучение по вопросам минной опасности, охраны здоровья матери и ребенка, а также услуг для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

Основная цель программы ЮНИСЕФ для Украины на 2018-2022 годы – способствовать прогрессивной реализации прав всех детей в Украине и сократить пробелы в доступе детей к самым необходимым услугам.

Напомним

За прошедшие сутки, 19 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов и 2 пролета БПЛА.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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