За час війни на сході України міни поранили майже 200 дітей

Деталі

Через те, що внаслідок воєнних дій на Донбасі страждають також діти, організація ЮНІСЕФ Україна провела навчальні семінари з питань мінної небезпеки для більше ніж 22 000 дітей і дорослих.

Since conflict broke out in eastern Ukraine 7 y. ago, 192 children were injured by mines and explosives. UNICEF & partners continue working to ensure safety #ForEveryChild and conducted mine risk education sessions for above 22000 children & adults#WorldHumanitarianDay pic.twitter.com/l2ASXDrHrJ

— UNICEF Ukraine (@UNICEF_UA) August 20, 2021

Доповнення

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) відкрив своє представництво у Києві 1997 року. Протягом цього часу фонд надав уряду України допомогу на загальну суму 130 млн доларів США, що дало змогу розробити й реалізувати низку програм у галузі охорони здоров’я, води й санітарії, освіти та захисту прав дітей.

Із початку конфлікту на сході Україні ЮНІСЕФ працює над реалізацією основних зобов’язань із задоволення гуманітарних потреб дітей, зокрема доступу до освіти, психосоціальної допомоги, води й санітарії, навчання з питань мінної небезпеки, охорони здоров’я матері та дитини, а також послуг для людей, що живуть із ВІЛ/СНІДом.

Основна мета програми ЮНІСЕФ для України на 2018-2022 роки – сприяти прогресивній реалізації прав усіх дітей в Україні та скоротити прогалини у доступі дітей до найнеобхідніших послуг.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 19 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 7 обстрілів і 2 прольоти БПЛА.