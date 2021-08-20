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За час війни на сході України міни поранили майже 200 дітей

За час війни на сході України міни поранили майже 200 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Протягом семи років воєнного конфлікту на сході України від мін та вибухових речовин постраждало 192 дитини. Про це повідомляє ЮНІСЕФ Україна, інформує УНН.

Деталі

Через те, що внаслідок воєнних дій на Донбасі страждають також діти, організація ЮНІСЕФ Україна провела навчальні семінари з питань мінної небезпеки для більше ніж 22 000 дітей і дорослих.

Since conflict broke out in eastern Ukraine 7 y. ago, 192 children were injured by mines and explosives. UNICEF & partners continue working to ensure safety #ForEveryChild and conducted mine risk education sessions for above 22000 children & adults#WorldHumanitarianDay pic.twitter.com/l2ASXDrHrJ

— UNICEF Ukraine (@UNICEF_UA) August 20, 2021

Доповнення

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) відкрив своє представництво у Києві 1997 року. Протягом цього часу фонд надав уряду України допомогу на загальну суму 130 млн доларів США, що дало змогу розробити й реалізувати низку програм у галузі охорони здоров’я, води й санітарії, освіти та захисту прав дітей.

Із початку конфлікту на сході Україні ЮНІСЕФ працює над реалізацією основних зобов’язань із задоволення гуманітарних потреб дітей, зокрема доступу до освіти, психосоціальної допомоги, води й санітарії, навчання з питань мінної небезпеки, охорони здоров’я матері та дитини, а також послуг для людей, що живуть із ВІЛ/СНІДом.

Основна мета програми ЮНІСЕФ для України на 2018-2022 роки – сприяти прогресивній реалізації прав усіх дітей в Україні та скоротити прогалини у доступі дітей до найнеобхідніших послуг.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 19 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 7 обстрілів і 2 прольоти БПЛА.

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