За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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zrk-bukЗРК Бук
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
sumyСумы
Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  18166 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  115065 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  114306 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  125868 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  153867 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  148873 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204754 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168990 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187222 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161260 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

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29 апреля 2024, 11:08  •  200999 просмотра

За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

Вооруженные силы Украины уничтожили около 1120 российских оккупантов 30 апреля, в результате чего общие потери россии с начала вторжения составили около 469 840 человек.

Война •   •  14032 просмотра
За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

Враг трижды обстрелял Никополь: пострадала 82-летняя женщина

Российские войска трижды обстреляли Никополь, ранив 82-летнюю женщину и повредив здания, в том числе детский сад и заправку.

Война •   •  12933 просмотра
Враг трижды обстрелял Никополь: пострадала 82-летняя женщина

В США полиция задержала десятки демонстрантов в Колумбийском университете, выступающих против военных действий в Газе

Десятки пропалестинских демонстрантов были арестованы полицией Нью-Йорка после штурма Колумбийского университета. Они выступают против войны Израиля в Газе.

Новости Мира •   •  11540 просмотра
В США полиция задержала десятки демонстрантов в Колумбийском университете, выступающих против военных действий в Газе

Демократы в Палате представителей заявили, заблокируют обращение об отставке спикера Джонсона

Попытка республиканского депутата Марджори Тейлор Грин отстранить спикера Палаты представителей Майка Джонсона будет заблокирована лидерами демократов с помощью процедурного запроса до того, как дело дойдет до голосования.

Новости Мира •   •  11152 просмотра
Демократы в Палате представителей заявили, заблокируют обращение об отставке спикера Джонсона

Силы обороны отбили более 60 атак россиян на Авдеевском и Бахмутском направлениях - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отбили 122 вражеские атаки на разных направлениях, тогда как российские войска нанесли 8 ракетных ударов, 61 авиаудар и 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  12552 просмотра
Силы обороны отбили более 60 атак россиян на Авдеевском и Бахмутском направлениях - Генштаб

За сутки россияне почти 400 раз обстреляли Запорожскую область - ОВА

Российские войска 383 раза атаковали Запорожскую область, нанеся удары авиацией, артиллерией и РСЗО по 6 населенным пунктам, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди мирного населения.

Общество •   •  12259 просмотра
За сутки россияне почти 400 раз обстреляли Запорожскую область - ОВА

В минобороны россии заявили об атаке дронов в четырех регионах: что известно

Министерство обороны россии сообщило о сбитии 6 беспилотников над воронежской, рязанской, белгородской и курской областями. росСМИ пишут, что на рязанском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар после вероятной атаки беспилотника.

Новости Мира •   •  10798 просмотра
В минобороны россии заявили об атаке дронов в четырех регионах: что известно

Пасха, Радоница и День женщин-мироносиц: церковный календарь на май

В мае 2024 года украинцы будут отмечать несколько важных православных церковных праздников, в частности Пасху, Радоницу, и День святых женщин-мироносиц.

Общество •   •  10888 просмотра
Пасха, Радоница и День женщин-мироносиц: церковный календарь на май

В мае некоторым категориям пенсионеров увеличат выплаты: кого это коснется

В мае увеличатся пенсионные выплаты для пенсионеров, которым в течение этого месяца исполняется 70, 75 и 80 лет.

Общество •   •  11336 просмотра
В мае некоторым категориям пенсионеров увеличат выплаты: кого это коснется

Ночью беспилотники атаковали НПЗ в рязанской области рф

Российский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области был атакован беспилотниками, что повлекло взрывы, на место происшествия выехали спасательные службы.

Война •   •  12164 просмотра
Ночью беспилотники атаковали НПЗ в рязанской области рф