За добу ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів, 5 танків та 13 артилерійських систем
Київ • УНН
Збройні сили України знищили близько 1120 російських окупантів 30 квітня, в результаті чого загальні втрати росії з початку вторгнення склали близько 469 840 осіб.
Протягом минулої доби, 30 квітня, Сили оборони України ліквідували 1120 окупантів. Про це свідчить офіційна статистика Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 469 840 (+1120) осіб,
- танків ‒ 7312 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 14 067 (+21) од,
- артилерійських систем – 12 024 (+13) од,
- РСЗВ – 1053 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 780 (+1) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9538 (+7),
- крилаті ракети ‒ 2126 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 175 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 1980 (+3) од.
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