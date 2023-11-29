За ночь украинские Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник и 2 ракеты, запущенные Россией

Воздушные Силы сбили 100% дронов и две ракеты Х-59 из трех, которые россияне выпустили в ночь на 29 ноября. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 29 ноября 2023 года противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" с направления Приморско-Ахтарск и управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

Всего в ударе было задействовано:

21 ударный БплА "Shahed-136/131";

три управляемые авиационные ракеты Х-59.

Основное направление удара беспилотников - Хмельницкая область, ракет - юг Украины.

К отражению воздушного нападения привлечены, истребители зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате боевой роты все вражеские ударные БпЛА уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Хмельницкой областей.

Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты на Николаевской области. Третья - не достигла желаемой цели.

Добавим

Ночью на Хмельнитчине было слышны взрывы, работала ПВО.