За ночь украинские Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник и 2 ракеты, запущенные Россией
Киев • УНН
Украинская противовоздушная оборона ночью успешно сбила 21 беспилотник и 2 из 3 российских ракет Х-59, которые нацеливались на Хмельницкую область.
Воздушные Силы сбили 100% дронов и две ракеты Х-59 из трех, которые россияне выпустили в ночь на 29 ноября. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в ночь на 29 ноября 2023 года противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" с направления Приморско-Ахтарск и управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.
Всего в ударе было задействовано:
- 21 ударный БплА "Shahed-136/131";
- три управляемые авиационные ракеты Х-59.
Основное направление удара беспилотников - Хмельницкая область, ракет - юг Украины.
К отражению воздушного нападения привлечены, истребители зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате боевой роты все вражеские ударные БпЛА уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Хмельницкой областей.
Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты на Николаевской области. Третья - не достигла желаемой цели.
Добавим
Ночью на Хмельнитчине было слышны взрывы, работала ПВО.
За ночь украинские Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник и 2 ракеты, запущенные Россией
Украинская противовоздушная оборона ночью успешно сбила 21 беспилотник и 2 из 3 российских ракет Х-59, которые нацеливались на Хмельницкую область.
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