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За ночь украинские Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник и 2 ракеты, запущенные Россией

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 05:16  •  4987 просмотра

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Украинская противовоздушная оборона ночью успешно сбила 21 беспилотник и 2 из 3 российских ракет Х-59, которые нацеливались на Хмельницкую область.

Воздушные Силы сбили 100% дронов и две ракеты Х-59 из трех, которые россияне выпустили в ночь на 29 ноября. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 29 ноября 2023 года противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" с направления Приморско-Ахтарск и управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

 Всего в ударе было задействовано:

  • 21 ударный БплА "Shahed-136/131";
  • три управляемые авиационные ракеты Х-59.

Основное направление удара беспилотников - Хмельницкая область, ракет - юг Украины.

К отражению воздушного нападения привлечены, истребители зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате боевой роты все вражеские ударные БпЛА уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Хмельницкой областей.

Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты на Николаевской области. Третья - не достигла желаемой цели.

Добавим

Ночью на Хмельнитчине было слышны взрывы, работала ПВО. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
За ніч українські Сили ППО знищили 21 безпілотник та 2 ракети, запущені Росією
Overnight, Ukrainian air defense destroyed 21 drones and 2 missiles launched by Russia
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За ночь украинские Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник и 2 ракеты, запущенные Россией

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