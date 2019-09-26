По факту смертельной ДТП в Броварах открыли уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП в Броварах, где сотрудник полиции охраны влетел в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
"По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. В ближайшие дни общественность будет уведомлена о "жестких мерах реагирования", - сказано в сообщении.
Как ранее сообщал УНН, в Броварах произошла смертельная ДТП: сотрудник полиции охраны влетел в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла женщина.
Начальника ГСО Киевской области, подопечный которого подозревается в смертельном ДТП в Броварах, отстранили от исполнения обязанностей.