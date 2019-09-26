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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Смертельна ДТП у Броварах: начальника ДСО Київської області тимчасово відсторонили

Київ • УНН

 • 13087 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Начальника ДСО Київської області, підопічний якого підозрюється у смертельній ДТП у Броварах, відсторонили від виконання обов’язків, Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.

Смертельна ДТП у Броварах: начальника ДСО Київської області тимчасово відсторонили

“За даним фактом призначено службове розслідування, на час якого начальника ДСО Київської області відсторонено від виконання службових обов’язків”, — сказано у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні у цьому році сталося понад 100 тисяч ДТП

Нагадаємо, у Броварах сталась смертельна ДТП: співробітник поліції охорони влетів у зупинку громадського транспорту. У результаті ДТП загинула жінка.

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