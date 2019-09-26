Смертельное ДТП в Броварах: начальника ГСО Киевской области временно отстранили
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Начальника ГСО Киевской области, подопечный которого подозревается в смертельном ДТП в Броварах, отстранили от исполнения обязанностей, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
"По данному факту назначено служебное расследование, на время которого начальника ГСО Киевской области отстранено от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
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Напомним, в Броварах произошла смертельная ДТП: сотрудник полиции охраны влетел в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла женщина.