За фактом смертельної ДТП у Броварах відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у Броварах, де співробітник поліції охорони влетів у зупинку громадського транспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
“За фактом дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. У найближчі дні громадськість буде повідомлена про “жорсткі заходи реагування”, — сказано у повідомленні.
Як раніше повідомляв УНН, у Броварах сталась смертельна ДТП: співробітник поліції охорони влетів у зупинку громадського транспорту. У результаті ДТП загинула жінка.
Начальника ДСО Київської області, підопічний якого підозрюється у смертельній ДТП у Броварах, відсторонили від виконання обов’язків.