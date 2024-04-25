За два года Польша выделила на военную помощь для Украины около 9 миллиардов долларов - глава МИД

За два года под долю полномасштабного вторжения России Польша передала Украине 44 пакета военной помощи на общую сумму почти $9 млрд. Об этом во время выступления в Сейме Польши заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский передает POLSKIE RADIO, пишет УНН.

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По его словам, Варшава уже одобрила 44 пакета военной помощи для Сил обороны Украины.

Со времени полномасштабной агрессии Польша утвердила 44 пакета военной помощи Украине. Общая стоимость польской правительственной поддержки, без учета многомиллиардных сумм, выданных на беженцев, за первые два года войны составила около 9 миллиардов долларов - заявил Сикорский.

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