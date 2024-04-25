ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

За два года Польша выделила на военную помощь для Украины около 9 миллиардов долларов - глава МИД

За два года Польша выделила на военную помощь для Украины около 9 миллиардов долларов - глава МИД

Киев  •  УНН

25 апреля 2024, 09:55  •  11976 просмотра

Read in English

За два года после полномасштабного вторжения России Польша предоставила Украине 44 пакета военной помощи на общую сумму почти 9 миллиардов долларов.

За два года под долю полномасштабного вторжения России Польша передала Украине 44 пакета военной помощи на общую сумму почти $9 млрд. Об этом во время выступления в Сейме Польши заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский передает POLSKIE RADIO, пишет УНН

Детали 

По его словам, Варшава уже одобрила 44 пакета военной помощи для Сил обороны Украины.

Со времени полномасштабной агрессии Польша утвердила 44 пакета военной помощи Украине. Общая стоимость польской правительственной поддержки, без учета многомиллиардных сумм, выданных на беженцев, за первые два года войны составила около 9 миллиардов долларов

- заявил Сикорский.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Варшава выделила кредит для совместного производства вооружений между Украиной и Польшей

Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста24 апреля 2024, 21:03 • 21333 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
radoslav-sikorskiiРадослав Сикорский
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
varshavaВаршава
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  110032 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  133364 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  140221 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  130469 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  118497 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104503 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102247 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137447 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157911 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154388 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Новости по теме
За два года Польша выделила на военную помощь для Украины около 9 миллиардов долларов - глава МИД

За два года Польша выделила на военную помощь для Украины около 9 миллиардов долларов - глава МИД

  •  11976 просмотра
В Херсонской области россияне сбросили с дрона взрывчатку на грузовик, есть пострадавший - ОВА

В Херсонской области россияне сбросили с дрона взрывчатку на грузовик, есть пострадавший - ОВА

  •  10636 просмотра
Задержание заместителя шойгу: британская разведка рассказала, что о нем известно

Задержание заместителя шойгу: британская разведка рассказала, что о нем известно

  •  15575 просмотра
россияне почти две тысячи раз атаковали Донецкую область: есть раненые и разрушения

россияне почти две тысячи раз атаковали Донецкую область: есть раненые и разрушения

  •  13992 просмотра
Парламент провалил законопроект о накопительной пенсии

Парламент провалил законопроект о накопительной пенсии

  •  12356 просмотра
На Харьковщине продолжается плановая эвакуация из населенных пунктов, иногда и принудительная - Синегубов

На Харьковщине продолжается плановая эвакуация из населенных пунктов, иногда и принудительная - Синегубов

  •  11447 просмотра
Парламент принял изменения в Трудовой кодекс относительно договора работников в случае передачи бизнеса

Парламент принял изменения в Трудовой кодекс относительно договора работников в случае передачи бизнеса

  •  10571 просмотра
В пригороде Кривого Рога сообщили о слышимом звуке взрыва

В пригороде Кривого Рога сообщили о слышимом звуке взрыва

  •  13052 просмотра
КНР изображает из себя нейтральную сторону, но при этом поддерживает военные цели рф - посол США в НАТО

КНР изображает из себя нейтральную сторону, но при этом поддерживает военные цели рф - посол США в НАТО

  •  13193 просмотра
Снизилась активность стратегической авиации рф: в Воздушных силах рассказали о последствиях ликвидации Ту-22М3

Снизилась активность стратегической авиации рф: в Воздушных силах рассказали о последствиях ликвидации Ту-22М3

  •  13630 просмотра

Популярные

На Киевщине объявлена воздушная тревога

На Киевщине объявлена воздушная тревога

  •  121696 просмотра
Воздушные Силы обнаружили скоростную цель вблизи Миргорода

Воздушные Силы обнаружили скоростную цель вблизи Миргорода

  •  123992 просмотра
Всемирный день пингвинов, Международный день ДНК. Что еще можно отметить 25 апреля

Всемирный день пингвинов, Международный день ДНК. Что еще можно отметить 25 апреля

  •  131320 просмотра
В Запорожской области активизировалась тактическая авиация противника

В Запорожской области активизировалась тактическая авиация противника

  •  126059 просмотра
Во Франции украинские пилоты тренируются вести воздушный бой для эксплуатации истребителей F-16

Во Франции украинские пилоты тренируются вести воздушный бой для эксплуатации истребителей F-16

  •  116218 просмотра

Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  242098 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  281236 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  543709 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  459202 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  503797 просмотра

За два года Польша выделила на военную помощь для Украины около 9 миллиардов долларов - глава МИД

За два года после полномасштабного вторжения России Польша предоставила Украине 44 пакета военной помощи на общую сумму почти 9 миллиардов долларов.

Война •   •  11976 просмотра
За два года Польша выделила на военную помощь для Украины около 9 миллиардов долларов - глава МИД

В Херсонской области россияне сбросили с дрона взрывчатку на грузовик, есть пострадавший - ОВА

58-летний мужчина был ранен, когда российские войска атаковали грузовик с беспилотником возле села Осокоровка в Херсонской области, а еще двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела в Белозерке.

Война •   •  10636 просмотра
В Херсонской области россияне сбросили с дрона взрывчатку на грузовик, есть пострадавший - ОВА

Задержание заместителя шойгу: британская разведка рассказала, что о нем известно

Британская разведка считает, что задержание заместителя министра обороны россии тимура тванова по обвинению во взяточничестве свидетельствует о серьезном скандале в российском оборонном ведомстве.

Новости Мира •   •  15575 просмотра
Задержание заместителя шойгу: британская разведка рассказала, что о нем известно

россияне почти две тысячи раз атаковали Донецкую область: есть раненые и разрушения

За минувшие сутки, 24 апреля, российские войска совершили 1889 обстрелов в Донецкой области, в результате которых были ранены по меньшей мере четверо гражданских лиц и повреждены многочисленные гражданские объекты, в частности жилые дома, коммунальные предприятия и социальные объекты.

Общество •   •  13992 просмотра
россияне почти две тысячи раз атаковали Донецкую область: есть раненые и разрушения

Парламент провалил законопроект о накопительной пенсии

Парламент не смог принять закон о накопительной пенсионной системе в первом чтении из-за недостаточного количества голосов, а его будущие перспективы неопределенны ввиду необходимости одобрения МВФ и Всемирного банка, а также демографической неопределенности, вызванной войной.

Экономика •   •  12356 просмотра
Парламент провалил законопроект о накопительной пенсии

На Харьковщине продолжается плановая эвакуация из населенных пунктов, иногда и принудительная - Синегубов

В Харьковской области продолжается плановая эвакуация населенных пунктов, а в некоторых районах происходит принудительная эвакуация семей с детьми.

Война •   •  11447 просмотра
На Харьковщине продолжается плановая эвакуация из населенных пунктов, иногда и принудительная - Синегубов

Парламент принял изменения в Трудовой кодекс относительно договора работников в случае передачи бизнеса

Верховная Рада приняла евроинтеграционный законопроект, который регулирует правопреемство в трудовых отношениях в случае смены собственника предприятия, обязывая нового работодателя продолжать трудовые договоры и информировать работников о переводе.

Экономика •   •  10571 просмотра
Парламент принял изменения в Трудовой кодекс относительно договора работников в случае передачи бизнеса

В пригороде Кривого Рога сообщили о слышимом звуке взрыва

В пригороде Кривого Рога прогремел взрыв после того, как вражеская ракета изменила курс с Кропивницкого на Кривой Рог.

Война •   •  13052 просмотра
В пригороде Кривого Рога сообщили о слышимом звуке взрыва

КНР изображает из себя нейтральную сторону, но при этом поддерживает военные цели рф - посол США в НАТО

Китай делает вид нейтралитета, но поддерживает военные цели россии в Украине, продавая москве технологии беспилотников и пороховые ингредиенты.

Война •   •  13193 просмотра
КНР изображает из себя нейтральную сторону, но при этом поддерживает военные цели рф - посол США в НАТО

Снизилась активность стратегической авиации рф: в Воздушных силах рассказали о последствиях ликвидации Ту-22М3

После успешного уничтожения Украиной российского дальнего бомбардировщика Ту-22М3, россия значительно уменьшила свою стратегическую авиационную активность в Черноморском регионе.

Война •   •  13630 просмотра
Снизилась активность стратегической авиации рф: в Воздушных силах рассказали о последствиях ликвидации Ту-22М3