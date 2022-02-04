Юридическую компанию "Астерс" Дидковского и первую замглавы НБУ Рожкову разоблачили в отмывании сотни миллионов гривен - СМИ

Детали

Первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова использует свое положение для отмывания денег, написало 1 февраля бельгийское издание New Europe. Автор расследования – журналист и редактор Николас Уоллер, сотрудничающий с Daily Mail, Los Angeles Times, U.S. News & World Report, Associated Press и другими СМИ.

В статье Уоллер рассказывает о существовании организованной преступной группы, которую он называет "организацией Рожковой" и которая занимается отмыванием украденных средств из Нацбанка с последующим их выводом за границу.

В схеме, по его информации, участвует Коммерческий индустриальный банк (КИБ), который якобы единолично приобрел британский бизнесмен и владелец GML Capital LLP Стефан Пол Пинтер (Stefan Pinter) за 200 млн грн. После этого банк за несколько лет получил от НБУ рефинансирование на 1,4 млрд грн. Согласно информации из Единого реестра досудебных расследований, за последние два года в отношении КИБ открыты и расследуются 158 уголовных производств. В 2018 году председателем правления КИБ была назначена Татьяна Путинцева. В 2019 году НБУ оштрафовал КИБ за отмывание денег, но назначил символический штраф в размере 200 тыс. грн, отметил журналист.

Он уверен, что Пинтер является подставным лицом, за которым стоят чиновники Нацбанка, и не исключает, что под этой фамилией на самом деле скрывается Мартин Сигел, осужденный за финансовое мошенничество в США в 1987 году и уехавший после выхода из тюрьмы в Лондон. Также журналист на основании опубликованных им финансовых документов GML Capital LLP доказывает, что за счет прибыли этой фирмы Пинтер не мог купить КИБ и вкладывать в капитал банка сотни миллионов гривен. Журналист уверен, что КИБ был куплен за "грязные" деньги сомнительного происхождения, в нарушение украинских и британских законов.

Также Уоллер называет главным сподвижником и Рожковой и "ее ОПГ" учредителя юридической фирмы "Астерс Консалт" и соуправляющего партнера ЮФ "Астерс" Алексея Дидковского.

Год назад СМИ писали, что ГБР открыло дело против Рожковой и Дидковского за присвоение 900 млн грн.

По данным расследователя, "Астерс", получившая сотни миллионов гривен от Нацбанка, вывела эти деньги, не заплатив налоги и использовала схемы с фиктивным налоговым кредитом.

"Движение денег через компании, связанные с "ОПГ Рожковой", позволяет сделать вывод, что украденные в Украине финансы были частично размещены в ценные бумаги неаффилированных лиц, связанных с Global Partners в США в рамках схемы через "Астерс" и Epam International Limited – компании, связанной с Мэтью Спенсером (Matthew Spencer,) – на общую сумму 314 млн долл. Еще 15 млн долл. были размещены в Growth Credit Fund Inc. через схему GML Capital, а точнее через Стефана Пинтера (Stefan Pinter) и Саймона Милледжа (Simon Milledge)", – пишет Уоллер.

Он пообещал выпустить продолжение расследования в ближайшее время.