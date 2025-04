Юридичну компанію "Астерс" Дідковського та першу заступницю голови НБУ Рожкову викрили у відмиванні сотні мільйонів гривень - ЗМІ

Деталі

Перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова використовує своє становище для відмивання грошей, написало 1 лютого бельгійське видання New Europe. Автор розслідування – журналіст і редактор Ніколас Воллер, який співпрацює з Daily Mail, Los Angeles Times, US News & World Report, Associated Press та іншими ЗМІ.

У статті Волтер розповідає про існування організованої злочинної групи, яку він називає "організацією Рожкової" і яка займається відмиванням вкрадених коштів із Нацбанку з подальшим їх виведенням за кордон.

У схемі, за його інформацією, бере участь Комерційний індустріальний банк (КІБ), який нібито одноосібно придбав британський бізнесмен та власник GML Capital LLP Стефан Пол Пінтер (Stefan Pinter) за 200 млн грн. Після цього банк за кілька років одержав від НБУ рефінансування на 1,4 млрд грн. Згідно з інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань, упродовж останніх двох років щодо КІБ відкрили та розслідують 158 кримінальних проваджень. У 2018 році головою правління КІБ призначили Тетяну Путінцеву. У 2019 році НБУ оштрафував КІБ за відмивання грошей, але призначив символічний штраф у розмірі 200 тис. грн, зазначив журналіст.

Він упевнений, що Пінтер є підставною особою, за якою ховаються чиновники Нацбанку, і не відкидає, що під цим прізвищем насправді ховається Мартін Сігел, засуджений за фінансове шахрайство у США 1987 року, який поїхав у Лондон після того, як вийшов із в'язниці. Також журналіст на підставі опублікованих фінансових документів GML Capital LLP доводить, що завдяки прибутку цієї фірми Пінтер не міг купити КІБ і вкладати в капітал банку сотні мільйонів гривень. Журналіст упевнений, що КІБ купили за "брудні" гроші сумнівного походження, порушуючи українські та британські закони.

Також Воллер називає головним сподвижником та організатором Рожкової і "її ОЗГ" засновника юридичної фірми "Астерс Консалт" та співкерівного партнера ЮФ "Астерс" Олексія Дідковського.

Торік ЗМІ писали, що ДБР розпочало справу проти Рожкової та Дідковського за привласнення 900 млн грн.

За даними розслідувача, "Астерс", яка одержала сотні мільйонів гривень від Нацбанку, вивела ці гроші, не сплативши податків, і використала схеми з фіктивним податковим кредитом.

"Рух грошей через компанії, пов'язані з "ОЗГ Рожкової", дає можливість дійти висновку, що вкрадені в Україні гроші було частково розміщено в цінних паперах неафілійованих осіб, пов'язаних із Global Partners у США в межах схеми через "Астерс" та Epam International Limited – компанії, пов'язаної з Метью Спенсером (Matthew Spencer), – на загальну суму 314 млн дол. Ще 15 млн дол. було розміщено у Growth Credit Fund Inc. через схему GML Capital, а точніше через Стефана Пінтера (Stefan Pinter) та Саймона Мілледжа (Simon Milledge)", – пише Воллер.

Він пообіцяв випустити продовження розслідування найближчим часом.