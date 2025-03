Европейские политики прокомментировали атаки в центре Лондона

"Мои мысли с жертвами нападения в Вестминстере. Европа твердо стоит с Великобританией против террора и готовы помочь", - написал президент Европейского Совета Дональд Туск.

My thoughts are with the victims of the Westminster attack. Europe stands firm with the UK against terror and ready to help.

- Donald Tusk (@eucopresident) 22 марта 2017 г.

Выразила свои соболезнования и канцлер Германии Ангела Меркель.

"Глубоко потрясена нападениями на полицейских и людей в Лондоне. Мои мысли с ранеными и солидарность с Великобританией", - процитировало слова А.Меркель посольство Германии в Лондоне.

Merkel: Deeply shocked by attacks on police & members of public in London. My thoughts are with injured & our solidarity goes out to the UK.

- GermanEmbassyLondon (@GermanEmbassy) 22 марта 2017 г.

"Терроризм затрагивает всех нас и Франция знает, что британский народ страдает сегодня", - процитировала пресс-служба Елисейского дворца президента Франции Франсуа Олланда.

"Le terrorisme nous concerne tous et la France sait ce que le peuple britannique a comme souffrance aujourd'hui " @fhollande #Londres

- Élysée (@Elysee) 22 марта 2017 г.

"Напуган фотографиями из Лондона. Мои мысли с нашими британскими друзьями", - написал премьер-министр Дании Ларс Льокке Расмуссен.

Horrified by the images from #London. My thoughts are with our British friends. #dkpol

- Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 22 марта 2017 г.

Напомним, по последним данным полиции, в результате атак в центре Лондона у здания парламента и на Вестминстерском мосту количество жертв увеличилось до четырех человек, а также сообщается о по меньшей мере двадцати раненых.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко осудил террористическое нападение на Вестминстерском мосту в Лондоне.