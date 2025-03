Європейські політики прокоментували атаки в центрі Лондону

“Мої думки з жертвами нападу у Вестмінстері. Європа твердо стоїть з Великобританією проти терору і готові допомогти”, — написав президент Європейської Ради Дональд Туск.

My thoughts are with the victims of the Westminster attack. Europe stands firm with the UK against terror and ready to help.

— Donald Tusk (@eucopresident) 22 березня 2017 р.

Висловила свої співчуття і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

“Глибоко вражена нападами на поліцейських та людей в Лондоні. Мої думки з пораненими та солідарність із Великобританією”, — процитувало слова А.Меркель посольство Німеччини у Лондоні.

Merkel: Deeply shocked by attacks on police & members of public in London. My thoughts are with injured & our solidarity goes out to the UK.

— GermanEmbassyLondon (@GermanEmbassy) 22 березня 2017 р.

“Тероризм зачіпає всіх нас і Франція знає, що британський народ страждає сьогодні”, — процитувала прес-служба Єлисейського палацу президента Франції Франсуа Олланда.

“Le terrorisme nous concerne tous et la France sait ce que le peuple britannique a comme souffrance aujourd’hui” @fhollande #Londres

— Élysée (@Elysee) 22 березня 2017 р.

“Нажаханий фотографіями з Лондону. Мої думки з нашими британськими друзями”, — написав прем’єр-міністр Данії Ларс Льокке Расмусен.

Horrified by the images from #London. My thoughts are with our British friends. #dkpol

— Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 22 березня 2017 р.

Нагадаємо, за останніми даними поліції, внаслідок атак в центрі Лондону біля будівлі парламенту та на Вестмінстерському мості збільшилась до чотирьох осіб, а також повідомляється про щонайменше двадцятьох поранених.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко засудив терористичний напад на Вестмінстерському мості в Лондоні.