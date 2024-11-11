Европейские партнеры до конца года должны успеть передать Украине 1 млн снарядов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем. Зеленский по результатам встречи рассказал, что до конца года европейские партнеры должны успеть полностью реализовать инициативу по поставке Украине 1 млн снарядов для артиллерии. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Была сегодня встреча с руководителем европейской дипломатии Боррелем. Наши отношения с ЕС, наше взаимодействие. Очень важная новость - до конца года европейские партнеры должны успеть полностью реализовать инициативу по поставке Украине 1 млн снарядов для нашей артиллерии - сказал Зеленский.

Напомним

Чехия инициировала закупку боеприпасов для Украины, найдя источники для поставки снарядов за пределами ЕС. В феврале президент Чехии Петр Павел заявлял, что его страна нашла за рубежом источники для поставки Украине снарядов.