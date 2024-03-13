Европарламент поддержал продление торговых льгот для Украины и Молдовы

Евродепутаты одобрили предложение о продлении временного приостановления импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на один год - до 5 июня 2025 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Европаралемнта.

Кроме того, Европарламент поддержал продление приостановления всех пошлин на импорт из Молдовы - до 24 июля 2025 года - без дополнительных ограничений.

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31 января 2024 года Еврокомиссия предложила приостановить действие импортных пошлин и квот на украинский и молдавский экспорт еще на год. россия намеренно нацелилась на украинское производство продуктов питания и экспортные мощности в Черном море, чтобы подорвать экономику страны и поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

По данным пресс-службы, общий импорт ЕС из Украины составил 24,3 миллиарда евро за 12 месяцев до октября 2023 года по сравнению с довоенным уровнем в 2021 году, который составлял 24 миллиарда евро.