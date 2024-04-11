Европарламент отклонил решение Урсулы фон дер Ляйен относительно кандидатуры спецпосланника Еврокомиссии

В Европарламенте проголосовали против назначения Маркуса Пипера спецпосланником Еврокомиссии, как того хотела председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет Euronews, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Евродепутаты призвали отменить назначение немца Маркуса Пипера на должность спецпредставителя Брюсселя на малых и средних предприятиях. Отводное решение поддержало 382 депутата еще 144 проголосовали "против".

Отмечается, что один из депутатов заявил, что Пипер получил прибыльную должность на четыре года благодаря своему членству в Христианско-демократическом союзе Германии, членом которого является Фон дер Ляйен.

Этот эпизод печальный и позорный. Я не знаю, как мы сможем объяснить это избирателям - сказал член Европарламента Даниэль Фройнд.

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Дополнение

В издании отметили, что Пиперу отдали предпочтение перед другими кандидатами, даже несмотря на то, что в процессе отбора он, как сообщается, набрал меньше баллов, чем они.

Еврокомиссия попыталась оправдать его назначение, утверждая, что оно было сделано так же как и любое другое подобное назначение.

Подозрения в непотизме и национальной поруке могут ударить по репутации одного из главных учреждений Евросоюза.

Напомним

В Европарламенте прозвучали призывы провести расследование в отношении депутатов и кандидатов на предстоящих европейских выборах, чтобы убедиться, что ни один из них не финансируется Россией.