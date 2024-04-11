Европарламент отклонил решение Урсулы фон дер Ляйен относительно кандидатуры спецпосланника Еврокомиссии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
bryusselБрюссель
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  103689 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  139262 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  134356 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  131377 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  116707 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  97344 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115793 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115573 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114514 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108248 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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9 апреля 2024, 13:31  •  195507 просмотра
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5 апреля 2024, 10:51  •  413484 просмотра

Европарламент отклонил решение Урсулы фон дер Ляйен относительно кандидатуры спецпосланника Еврокомиссии

Европейский парламент проголосовал против назначения Маркуса Пипера специальным посланником Еврокомиссии из-за подозрений в непотизме, что может повредить репутации институтов ЕС.

Новости Мира •   •  5735 просмотра
Европарламент отклонил решение Урсулы фон дер Ляйен относительно кандидатуры спецпосланника Еврокомиссии

Восстановить нормальную работу ЗАЭС без Каховского водохранилища будет очень трудно - экс-глава ГИЯР

Без Каховского водохранилища восстановить нормальную работу Запорожской атомной электростанции после деоккупации будет очень сложно из-за недостаточного количества воды для охлаждения и производства электроэнергии для всех энергоблоков.

Война •   •  9401 просмотра
Восстановить нормальную работу ЗАЭС без Каховского водохранилища будет очень трудно - экс-глава ГИЯР

Удар рф по Николаеву: среди пострадавших девочка-подросток

Сегодня враг атаковал Николаев, в результате чего погибло 4 мирных жителей, еще 5 пострадали, в том числе девочка-подросток, были повреждены здания и инфраструктура.

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Удар рф по Николаеву: среди пострадавших девочка-подросток

В Черниговской области враг за сутки обстрелял три громады, применил FPV-дрон: зафиксировано 75 взрывов

В течение суток российские войска восемь раз обстреляли три громады Черниговской области, вызвав 75 взрывов, в том числе с применением беспилотника FPV.

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В Черниговской области враг за сутки обстрелял три громады, применил FPV-дрон: зафиксировано 75 взрывов

Минобороны выиграло арбитражи на более 108 миллионов гривен

Министерство обороны выиграло два международных арбитража на общую сумму около 108 миллионов гривен у иностранных поставщиков, которые не поставили оплаченные по контрактам товары.

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Минобороны выиграло арбитражи на более 108 миллионов гривен

На передовую передадут очередную партию роботизированных турелей "ШаБля" - Федоров

Новая партия роботизированных платформ и комплексов радиоэлектронной борьбы "ШаБля" передана украинским военным на передовую.

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На передовую передадут очередную партию роботизированных турелей "ШаБля" - Федоров

Дроны и генераторы: Литва передали Украине новую партию помощи

Литва передала Вооруженным силам Украины беспилотники, генераторы и раскладушки, продолжая свою долгосрочную поддержку.

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Дроны и генераторы: Литва передали Украине новую партию помощи

ВАКС конфисковал имущество экс-министра образования табачника

Высший антикоррупционный суд конфисковал имущество бывшего министра образования дмитрия табачника, в частности квартиру, земельные участки, дом и денежные средства, за активную поддержку российской оккупационной администрации и пропагандистскую риторику.

Криминал и ЧП •   •  10649 просмотра
ВАКС конфисковал имущество экс-министра образования табачника

Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский

Латвия будет предоставлять Украине ежегодную военную помощь в размере 0,25% ВВП, а также поддержку в сфере киберзащиты, разминирования и беспилотников в течение 10 лет, одновременно безоговорочно поддерживая заявки Украины на членство в ЕС и НАТО.

Война •   •  12801 просмотра
Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский

Обманули десятки людей фейковым сбором средств на авто для ВСУ: на Сумщине будут судить группу арестантов

В Сумской области будут судить группу заключенных, которые обманули 22 человека, в том числе военнослужащих Вооруженных Сил Украины, на сумму более 265 000 гривен, продавая несуществующие автомобили через поддельные интернет-объявления.

Общество •   •  11727 просмотра
Обманули десятки людей фейковым сбором средств на авто для ВСУ: на Сумщине будут судить группу арестантов