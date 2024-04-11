Европарламент отказывается "выпускать" бюджет Совета ЕС до принятия решения о Patriot для Украины - евродепутат

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

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10 апреля 2024, 13:01  •  137148 просмотра

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Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133062 просмотра

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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  116971 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  98790 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115882 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

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Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115603 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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Европарламент отказывается "выпускать" бюджет Совета ЕС, пока не будет принято решение о предоставлении Украине дополнительных комплексов противоракетной обороны Patriot.

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Европарламент отказывается "выпускать" бюджет Совета ЕС до принятия решения о Patriot для Украины - евродепутат

В Черкасской области в собственность государства вернули земельный участок водного фонда площадью более 2,7 га

В Черкасской области отменили незаконный приказ о передаче в аренду земельного участка водного фонда площадью более 2,7 га под застройку, вернув землю в государственную собственность.

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В Черкасской области в собственность государства вернули земельный участок водного фонда площадью более 2,7 га

Помогал рашистам похищать украинцев во время боев за Харьков: задержан "помощник" российского гауляйтера

Служба безопасности и Национальная полиция задержали 46-летнего жителя поселка Казачья Лопань, который во время оккупации этого населенного пункта был "помощником" местного гауляйтера и помогал россиянам похищать украинцев и грабить их имущество.

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Помогал рашистам похищать украинцев во время боев за Харьков: задержан "помощник" российского гауляйтера

Хищение 160 млн грн. на восстановлении Харькова: разоблачена организованная группа

Организованная группа присвоила почти 160 миллионов гривен, предназначенных для восстановления критической инфраструктуры Харькова, в том числе средства Всемирного банка, путем завышения цен на контрактах через подставные фирмы.

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Хищение 160 млн грн. на восстановлении Харькова: разоблачена организованная группа

Украина открыла посольство в Демократической Республике Конго

Украина продолжает расширять дипломатическое присутствие, в частности на Африканском континенте. Вчера, 10 апреля официально заработало новое посольство Украины в Демократической Республике Конго.

политика •   •  12651 просмотра
Украина открыла посольство в Демократической Республике Конго

Евлаш рассказал сколько нужно систем Patriot, чтобы защитить города от атак рф

Украина нуждается как минимум в 25 зенитно-ракетных комплексах Patriot для защиты своих городов от атак российского врага, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война •   •  13275 просмотра
Евлаш рассказал сколько нужно систем Patriot, чтобы защитить города от атак рф

Зеленский встретился с президентом Литвы: обсудили насущные потребности в ПВО

Зеленский встретился с президентом Литвы Науседой накануне саммита Триморья, обсудив последствия российских ударов, насущную потребность Украины в противовоздушной обороне и ситуацию на поле боя.

Война •   •  15890 просмотра
Зеленский встретился с президентом Литвы: обсудили насущные потребности в ПВО

Харьков снова подвергся атаке россиян - ОВА

Российские войска снова атаковали Харьков, по словам главы Харьковской областной военной администрации и мэра города.

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Харьков снова подвергся атаке россиян - ОВА

Укрзализныця запускает функцию мониторинга билетов и с возможностью автовыкупа: как это работает

Укрзализныця запустила функцию мониторинга билетов с опцией автоматической покупки, что позволяет отслеживать наличие определенных мест или поездов между выбранными городами и автоматически покупать билеты, когда они появляются.

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Укрзализныця запускает функцию мониторинга билетов и с возможностью автовыкупа: как это работает

Третья попытка Трампа отложить судебный процесс по делу о сокрытии денег провалилась

Третья попытка бывшего президента США Дональда Трампа отложить судебный процесс по делу о взяточничестве порноактрисы Сторми Дэниелс провалилась, и судебное разбирательство начнется 15 апреля в Нью-Йорке.

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Третья попытка Трампа отложить судебный процесс по делу о сокрытии денег провалилась