Европарламент отказывается "выпускать" бюджет Совета ЕС до принятия решения о Patriot для Украины - евродепутат

Депутат Европейского парламента Ги Верхофстадт сообщил в четверг, что Европарламент отказывается выпускать бюджет Совета ЕС, пока не примут решение о поддержке Украины дополнительными системами Patriot, пишет УНН.

Парламент отказывается выпускать бюджет Совета ЕС, пока Евросовет не примет решение поддержать Украину дополнительными противоракетными системами Patriot - написал Вергофстадт в X.

Его предложение во время заседания Европарламента встретили аплодисментами.

После голосования евродепутатов за предложение председательствующий высказался относительно количества голосов: "Думаю, что это больше, чем нужно".

Как отмечает Ansa, запрос, одобренный 515 голосами "за" при 62 "против" и 20 "воздержавшихся", был подан Верхофстадтом перед началом процедур голосования по тексту "Discharge 2022: общий бюджет ЕС", был одобрен значительным большинством.

Справочно

Окончательное утверждение исполнения бюджета на конкретный год, также называемое "discharge", завершает финансовый год.

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