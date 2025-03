Еврокомиссия сегодня выразит недовольство Грузии по безвизу - СМИ

“Правительство Грузии проведет в Брюсселе рабочий ланч с комиссией сегодня. Комиссия поднимет вопрос визовой либерализации, некоторые страны-члены до сих пор недовольны Грузией. Не время для механизма прекращения, но „предупредительные лампочки“ уже оранжевого цвета”, — написал Р.Йозвяк.

Как сообщал УНН, некоторые страны ЕС заговорили о возможности приостановить действие безвизового режима для Грузии из-за роста совершенных грузинами преступлений, а также роста среди них числа беженцев.

Напомним, за 4 месяца с начала работы безвизова в Грузии режимом воспользовались 55 тысяч грузин, из которых в законные сроки не вернулись три тысячи человек.

The government of #Georgia will be in Brussels for a working lunch with the commission today. The Com will bring up the issue of visa lib, some member states are still not happy with Georgia. Not time for suspension mechanism yet but the “warning lamps” are now on orange ...

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 21 ноября 2018 г.