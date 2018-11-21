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Єврокомісія сьогодні висловить незадоволення Грузії щодо безвізу - ЗМІ

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Європейська комісія у середу висловить Грузії своє незадоволення виконанням умов візової лібералізації. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.

“Уряд Грузії проведе в Брюсселі робочий ланч з комісією сьогодні. Комісія порушить питання візової лібералізації, деякі країни-члени досі незадоволені Грузією. Не час для механізму припинення, але „попереджувальні лампочки“ вже оранжевого кольору”, — написав Р.Йозвяк.

Як повідомляв УНН, деякі країни ЄС заговорили про можливість призупинити дію безвізового режиму для Грузії через зростання скоєних грузинами злочинів, а також зростання серед них кількості біженців.

Нагадаємо, за 4 місяці з початку роботи безвізу в Грузії режимом скористалися 55 тисяч грузинів, з яких в законні терміни не повернулися три тисячі осіб.

The government of #Georgia will be in Brussels for a working lunch with the commission today. The Com will bring up the issue of visa lib, some member states are still not happy with Georgia. Not time for suspension mechanism yet but the “warning lamps” are now on orange...

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 21 ноября 2018 г.

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