Евлаш о сбитии Ту-22МЗ: рф придется менять тактику

Из-за сбития российского бомбардировщика Ту-22МЗ рф придется менять тактику и увеличить дальность запуска ракет. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Конечно, и данное событие, которое произошло вчера - сбивание Ту-22МЗ определенным образом влияет на командование воздушных сил рф, на их видение применения такого типа ракетоносителей. Конечно, им придется менять тактику, как отметил глава ГУР Кирилл Буданов. Они больше не смогут выходить на эти рубежи на которые ранее они использовали, в том числе для атак Одессы - рассказал Евлаш.

По его словам, россиянам придется увеличить дальность запуска ракет по украинским городам.

Теперь им придется пересмотреть применение, или увеличить дальность откуда они запускают ракеты по нашим городам. Придется пересмотреть и парк ракет, который у них есть, перейти на более дальние ракеты - Х-101 у которых дистанция тысячи километров. Конечно, это будет влиять на количество, которое у них осталось, на сколько долго они смогут продолжать использовать эти ракеты - отметил Евлаш.

Кроме того, Евлаш отметил, что после того, как Украина сбили самолет А-50 до сих пор пока не фиксируется пребывание вблизи украинских границ такого типа самолетов.

Для рф изготовление новых Ту-22МЗ сегодня фактически невозможная задача - ГУР

Дополнение

В результате операции ГУР во взаимодействии с Воздушными силами уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ, который сегодня запускал ракеты по Украине. Вражеский самолет удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский А-50.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что впервые зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ во взаимодействии с разведкой уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22.

В россии подтвердили гибель одного из пилотов сбитогобомбардировщика Ту-22М3.